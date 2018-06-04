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Релиз iPhone 9 с LCD-экраном может быть отложен на 2 месяца
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Релиз iPhone 9 с LCD-экраном может быть отложен на 2 месяца 

iPhones.ru 39 минут назад
Фото: iPhones.ru
Релиз iPhone 9 с LCD-экраном может быть отложен на 2 месяцаЭтой осенью ожидается презентация сразу трёх смартфонов Apple. Кажется, самый дешевый из них может выйти позже остальных.
По данным источников корейского ресурса PocketNow, релиз бюджетной версии iPhone с LCD-дисплеем может задержаться на 2 месяца.
В отчете утверждается, что это связано с проблемами при производстве у Japan Display и LG Display. Предполагается, что производители пока не могут обеспечить равномерную подсветку экранов из-за характерного изгиба экрана.
Так что в сентябре купертиновцы могут выпустить лишь два смартфона, а один отложат до ноября.
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