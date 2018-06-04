Релиз iPhone 9 с LCD-экраном может быть отложен на 2 месяца

Релиз iPhone 9 с LCD-экраном может быть отложен на 2 месяцаЭтой осенью ожидается презентация сразу трёх смартфонов Apple. Кажется, самый дешевый из них может выйти позже остальных.

По данным источников корейского ресурса PocketNow, релиз бюджетной версии iPhone с LCD-дисплеем может задержаться на 2 месяца.

В отчете утверждается, что это связано с проблемами при производстве у Japan Display и LG Display. Предполагается, что производители пока не могут обеспечить равномерную подсветку экранов из-за характерного изгиба экрана.

Так что в сентябре купертиновцы могут выпустить лишь два смартфона, а один отложат до ноября.