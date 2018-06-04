Юбилейный CPU Intel Core i7-8086K будет редким и дорогим

Корпорация Intel уже через несколько дней покажет юбилейный процессор Core i7-8086K с 6 ядрами и частотой 5 ГГц в режиме Boost. Но уже сейчас сообщается, что новинка будет выпущена ограниченным тиражом (всего лишь 50 тысяч), а цена может превысить $700. Хотя пока рекомендованная стоимость неизвестна.

Интересно, что ранее ряд онлайн-магазинов начали принимать предзаказы по цене в $480, а инсайдеры утверждали, что эта цена на $70 превышает рекомендованную. Таким образом, если правы те, кто говорит о ценнике $700 и выше, речь идёт о почти двукратном превышении.

Разумеется, это означает дефицит или полное отсутствие процессора на одних рынках, а также многократное завышение цен на других. Нынешнюю же рекомендованную цену называют в диапазоне от $620 до $715. Наверняка сразу после выхода появятся ценники и до $1000.

Чем же так интересен Core i7-8086K? Ну, во-первых, возможностью разгона, на что намекает индекс К. Тем более, что новинку можно разогнать весьма серьёзно — базовая тактовая частота составляет у чипа 4 ГГц, в разгоне — 5 ГГц. Предположительно, Intel Core i7-8086K будет иметь шесть физических ядер с поддержкой Hyper-Threading, 12 МБ кэш-памяти третьего уровня, GPU UHD 630, а TDP составит 95 Вт.

А, во-вторых, это действительно юбилейный процессор, выпущенный к 40-летию Intel 8086. Он будет интересен энтузиастам и геймерам, причём малая доступность наверняка создаст ему репутацию «очень крутой штуки».