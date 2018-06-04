Nvidia представила универсальный чип для автономных роботов

«Искусственный интеллект в сочетании с датчиками и механизмами станет мозгом нового поколения автономных машин», — передает издание слова главы Nvidia Жэнь-Сунь Хуана (Jensen Huang).

Платформа Isaac представляет собой программные инструменты, которые должны упростить процесс разработки роботов.

Среди них — набор API для подключения к 3D камерам и датчикам, библиотека ускорителей ИИ, чтобы поддерживать стабильную работу алгоритмов, а также новая среда моделирования Isaac Sim для обучения и тестирования ботов в виртуальном пространстве.

Cердцем новой платформы станет чип Jetson Xavier — очень компактное устройство, в общей сложности состоящее более чем из девяти миллиардов транзисторов, способное совершать триллион вычислительных операций в секунду, отмечает The Verge.

Стоимость одного чипа (наряду с доступом к Isaak) составляет $1299.