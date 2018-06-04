Ещё
Nvidia представила универсальный чип для автономных роботов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Nvidia представила универсальный чип для автономных роботов 

RB.ru 23 минуты назад
Фото: RB.ru
«Искусственный интеллект в сочетании с датчиками и механизмами станет мозгом нового поколения автономных машин», — передает издание слова главы Nvidia Жэнь-Сунь Хуана (Jensen Huang).
Платформа Isaac представляет собой программные инструменты, которые должны упростить процесс разработки роботов.
Среди них — набор API для подключения к 3D камерам и датчикам, библиотека ускорителей ИИ, чтобы поддерживать стабильную работу алгоритмов, а также новая среда моделирования Isaac Sim для обучения и тестирования ботов в виртуальном пространстве.
Cердцем новой платформы станет чип Jetson Xavier — очень компактное устройство, в общей сложности состоящее более чем из девяти миллиардов транзисторов, способное совершать триллион вычислительных операций в секунду, отмечает The Verge.
Стоимость одного чипа (наряду с доступом к Isaak) составляет $1299.
RB.ru: последние новости
Как выглядели первые персональные компьютеры «Локомотив» и китайская Vivo представят в России фирменный смартфон за 24000 рублей Samsung запустила первый в России центр ИИ, который будет сотрудничать с вузами и стартапами
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина закрыла Азовское море177
Путин провел масштабные увольнения силовиков171
Киев выразил России протест85
Российский миллиардер засудит Британию38
Путин подписал ответ США344
Видео
01:27
Самолет сбил с ног британского туриста
В мире
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
01:01
Украина закрыла Азовское море
Войска Армия
02:52
В Сети высмеяли «последнее прощай» Порошенко
В мире Украина
01:04
Путин провел масштабные увольнения силовиков
Политика Криминал
00:40
За шпионаж в РФ украинца посадили на 12 лет
Происшествия
04:35
Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном
Общество
01:39
Бабченко выставил счет за интервью
Общество
01:35
Лайнер сбил туриста с ног воздухом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение