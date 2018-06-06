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OnePlus 6 признан самым производительным смартфоном месяца
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OnePlus 6 признан самым производительным смартфоном месяца 

Android Insider 34 минуты назад
Фото: Android Insider
По итогам майского тестирования, проведенного бенчмарком AnTuTu, OnePlus 6 признан самым производительным смартфоном месяца, передает GizChina. Новинке от китайского производителя удалось опередить по показателю вычислительной мощности даже таких колоссов отрасли, как Galaxy S9 и S9+.
Несмотря на незначительные отличия аппаратной начинки большинства смартфонов из рейтинга, OnePlus 6 набрал почти 275 тысяч баллов в AnTuTu, подтвердив свои претензии на звание самого производительного решения на рынке, которому действительно подходит слоган «Speed you need».
На втором и третьем местах с оценкой 272 и 270 тысяч очков соответственно расположились Smartisan R1 и Black Shark. Вопреки стараниям Xiaomi максимально разогнать фирменный смартфон для геймеров, «черной акуле» не удалось обойти конкурентов и забраться выше почетного третьего места.
Смартфоны OnePlus всегда отличались высоким быстродействием и хорошей оптимизацией «железа» и программного обеспечения. Многочисленные испытания показали, что в большинстве задач решения OnePlus демонстрируют себя значительно лучше конкурентов, практически не оставляя им шансов опередить себя.
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