Флагманский смартфон OnePlus 6 появится в белом цвете уже завтра

Компания OnePlus выпустила свой флагман OnePlus 6 всего пару недель назад. Тогда смартфон был представлен исключительно в чёрном цвете, хотя и в двух версиях — глянцевой и матовой. Теперь же сообщается, что новинка выйдет и в давно ожидаемом белом цвете (точнее, он называется Soft White), причём произойдёт это уже завтра, 5 июня.

Смартфон получит покрытие из розового золота на металлической рамке и сканере отпечатка пальца на задней панели. Сама же панель будет матовой (прощайте, отпечатки!), но при этом довольно скользкой. А вот передняя панель останется чёрной.

В плане аппаратного обеспечения ничего нового, разве что белое исполнение получит только версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Версии на 6 + 64 ГБ и 8 + 256 ГБ останутся чёрными, во всяком случае, на текущий момент. Стоимость составит $579.

В остальном же смартфон ничем не будет отличаться — тот же экран 6,28 дюйма с AMOLED-матрицей 2280×1080 точек (формат 19:9), тот же процессор Qualcomm Snapdragon 845, та же двойная основная камера 20 + 16 МП и фронтальная на 16 МП. Ёмкость аккумулятора составит 3000 мА·ч. При этом отметим, что новинка будет выпущена ограниченным тиражом (насколько ограниченным — пока большой вопрос), так что не удивляйтесь, если не найдёте её в магазинах.