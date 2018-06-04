Стартовал прием заказов на смартфоны Samsung Galaxy A9 Star и A9 Star Lite 

Компания Samsung начала прием предварительных заказов на новые смартфоны Galaxy A9 Star и A9 Star Lite с двойной камерой, ОС Android 8 Oreo и экраном Full HD+. Релиз аппаратов состоится до конца текущего месяца в большинстве стран мира.
Смартфоны Samsung Galaxy A9 Star и A9 Star Lite получили экраны Super AMOLED на 6,3 и 6 дюймов соответственно, оба с разрешением 2220х1080 точек. Старший Galaxy A9 Star работает на 8-ядерном CPU Qualcomm 660, питается от батареи 3700 мАч и делает фото на основную камеру 24+16 Мп. Стоит он при этом 580 долларов США, а за 520 долларов можно купить полноценный флагман OnePlus 6.
Младший Galaxy A9 Star Lite оценен в 420 долларов — столько стоит топовый Xiaomi Mi 8. Аппарат от Samsung за эти деньги может предложить слабенький процессор Qualcomm 450, фотокамеры 16+5 Мп и батарейку 3500 мАч. Оба моноблока снабжены селфи-камерой на 24 Мп, парой SIM-слотов, поддержкой microSD и накопителем 64 Гб в паре с 4-гигабайтным модулем оперативной памяти. У каждого из них есть ОС Android 8.1 Oreo с оболочкой Experience, доступ к каталогу приложений Google Play и ускоренная зарядка аккумулятора. Что же до Xiaomi Mi 8 и OnePlus 6, то их уже можно заказать в Китае.