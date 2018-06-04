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Флагманы Apple и Samsung получат главную особенность Huawei P20 Pro
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Флагманы Apple и Samsung получат главную особенность Huawei P20 Pro 

Android Insider 3 часа назад
Фото: Android Insider
Все мы привыкли, что китайцы копируют различные функции у гигантов рынка. Однако в этот раз ситуация обратная. Samsung и Apple решили позаимствовать главную особенность флагмана китайского производителя Huawei. Речь идет, как вы уже догадались, о тройной основной камере. Apple должна представить iPhone X Plus с тройной основной камерой, а Samsung — Galaxy S10.
Известно, что S10 получит еще и 3D-датчик. Кроме того, в S10 Samsung сделает упор на дополненной реальности. Пока до конца неизвестно, как именно в этом будет принимать участие тройная камера.
По слухам, Galaxy S10 оснастят ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, который будет встроен в дисплей. Интересно и то, что впервые аппарат со сканером в дисплее представила в Китае компания Vivo, а Xiaomi не так давно показала Mi 8, который также имеет сканер в дисплее.
Предполагаемый Galaxy S10  Таким образом, и в случае со сканером получается, что Samsung позаимствует идею у китайцев. Конечно, многие возразят, ведь это тенденция рынка. И я соглашусь, но в случае с вырезом в дисплее речь тоже идет о тенденции, но почему-то все думают, что смартфон с вырезом на Android — очередная копия iPhone. Так давайте же будем объективными и скажем, что S10 и iPhone X Plus тоже перенимают особенности китайских смартфонов.
Настало время, когда стоит прекратить обвинять китайцев в копировании, они выросли, стали лучше, догнали и перегнали гигантов рынка. Благо рост продаж китайских смартфонов говорит сам за себя. Нетрудно догадаться, что уже в будущем мировыми лидерами на рынке смартфонов будут именно китайские компании.
Мнением делитесь в Telegram-чате или ниже в комментариях.
По материалам theinvestor
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