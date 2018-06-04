Слух: Apple готовится анонсировать сверхмощный MacBook Pro

Компания Apple близка к анонсу нового, высокопроизводительного ноутбука MacBook Pro. Об этом можно судить по базе данных бенчмарка Geekbench, в которую была занесена модель «MacBook Pro14,3» с мощным 6-ядерным процессором Core i7-8750H.

Чип, относящийся к семейству Coffee Lake, обладает базовой тактовой частотой в 2,21 гигагерца (медленнее, чем у актуальных «прошек»), зато может разгоняться в турборежиме до 4,2 ГГц. Более того, новинка располагает шестью ядрами — даже у самого топового «макбука» 2017 года выпуска их только четыре.

В одноядерном тесте устройство набрало 4902 балла, в многоядерном — целых 22 316. Это больше чем у любого другого ноутбука Apple, когда-либо протестированного на Geekbench. Более 17 тысяч очков «макбуки» никогда раньше не зарабатывали.

Аппарат впечатлит и объемом оперативной памяти. Судя по сайту бенчмарка, «14,3» укомплектуют модулем DDR4 RAM на 32 ГБ — вдвое большим объемом, чем MacBook Pro образца прошлого года.

Новинка может быть анонсирована уже сегодня, в первый день конференции Worldwide Developers Conference (WWDC) в Сан-Хосе (Калифорния). Начало церемонии открытия — в 20:00 по московскому времени.

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Apple сосредоточится преимущественно на обновлениях софта: ожидается превью-версия macOS 10.14, iOS 12, tvOS 12 и watchOS 5. Нового «железа» если и будет показано, то совсем мало. Последняя на сегодняшний день модель «прошки», например, также была представлена в рамках WWDC 2017.