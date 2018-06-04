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Новые MacBook Pro все-таки могут показать на WWDC 2018
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Новые MacBook Pro все-таки могут показать на WWDC 2018 

iPhones.ru 4 часа назад
Фото: iPhones.ru
Новые MacBook Pro все-таки могут показать на WWDC 2018Как правило, от конференций WWDC мы ждем исключительно программных новинок. Судя по обновлению результатов в базе популярного бенчмарка Geekbench, WWDC 2018 может стать исключением.
В базе данных теста появилась неанонсированный ранее ноутбук с именем «MacBookPro14,3».
Особенность модели не только в установленном процессоре Core i7-8750H семейства Coffee Lake, но и во впечатляющем количестве набранных баллов.
Работающий на частоте 2,21 ГГц шестиядерный процессор (с разгоном до 4,1 ГГц) набрал в тесте 4 902 и 22 316 баллов в одно— и многопотоковом режиме. Ближайшая модель MacBook может похвастать лишь 16 999 баллами.
Выходит, что обновленный MacBook Pro показывает почти 30% прирост производительности. Но, на этом приятные сюрпризы не заканчиваются.
Опубликованная в Geekbench модель примечательная наличием 32 ГБ оперативной памяти. Это первый ноутбук Apple, в котором установлено более 16 ГБ ОЗУ.
Если такой MacBook Pro доберется до сегодняшней конференции, нас ждет приятный апдейт. Комплектации MacBook Pro с 32 ГБ оперативной памяти линейке ноутбуков Apple очень не хватало.
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