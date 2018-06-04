Началось тестирование Dash core v12.3

На официальном сайте разработчики объявили о начале публичного тестирования Dash core v12.3 и призывают пользователей помочь им в проверке новой версии, доступной на Github.

В обновлении мало нововведений, но вместо этого в систему внесено много улучшений, изменений кода и исправлено большинство ошибок. Команда Dash просит людей проверить, как работают обычные и приватные переводы, их отображение, корректность итогов, микширование, вознаграждение работы мастернод, функционирование InstantSend. До начала тестирования рекомендуется сделать резервные копии сервера данных, файлов кошелька и работать в тестовой сети.

Команда извиняется за задержку, связанную с чередой форс-мажорных обстоятельств, таких как проблемы с интернетом, загрузка разработчиков, информирование сообщества и другие. Однако теперь они выявили слабые места в работе, и будут решать эти вопросы.

Напомним, что Tron начинает переход на собственный блокчейн.