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Началось тестирование Dash core v12.3
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Началось тестирование Dash core v12.3 

BitCryptoNews 4 часа назад
Фото: BitCryptoNews
На официальном сайте разработчики объявили о начале публичного тестирования Dash core v12.3 и призывают пользователей помочь им в проверке новой версии, доступной на Github.
В обновлении мало нововведений, но вместо этого в систему внесено много улучшений, изменений кода и исправлено большинство ошибок. Команда Dash просит людей проверить, как работают обычные и приватные переводы, их отображение, корректность итогов, микширование, вознаграждение работы мастернод, функционирование InstantSend. До начала тестирования рекомендуется сделать резервные копии сервера данных, файлов кошелька и работать в тестовой сети.
Команда извиняется за задержку, связанную с чередой форс-мажорных обстоятельств, таких как проблемы с интернетом, загрузка разработчиков, информирование сообщества и другие. Однако теперь они выявили слабые места в работе, и будут решать эти вопросы.
Напомним, что Tron начинает переход на собственный блокчейн.
текст: Иван Маличенко, фото: Shutterstock
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