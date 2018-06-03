Мы купили iPhone 7 на AliExpress. Оказался почти настоящий

Оказался почти настоящийПару месяцев назад мы писали про настоящий iPhone 5s с AliExpress, который обошелся нам всего в 9 тыс. руб. Недорого, поэтому мы решили, что на все отрицательные нюансы перебранного китайцами смартфона некоторые могут закрыть глаза.

Мы сразу решили продолжить эксперименты в этом направлении и заказали на AliExpress черный матовый iPhone 7, который еще в прошлом году считался флагманом.

iPhone 7 на AliExpress дешевле официального в 2 раза

Неужели на AliExpress можно купить оригинальный iPhone? Да. Вообще, на популярной китайской площадке можно найти 3 вида «Айфонов»:

Банальные копии, некачественные реплики на Android, которые со смартфонами Apple даже рядом не лежали

Восстановленные смартфоны, перебранные шаловливыми ручонками китайских мастеров (о них дальше и пойдет речь)

Новые iPhone, которые можно купить в специальном разделе AliExpress под названием Tmall

Самый дешевый iPhone 7 на 32 ГБ в Tmall стоит 36,5 тыс. руб. На фоне 40 тыс. руб., которые просят официальные представители Apple РФ такое предложение не выглядит интересным, особенно с учетом вопросов с гарантией, сроком доставки и ее стоимостью. О неофициальной российской рознице мы даже не пишем.

В копиях iPhone на базе Android смысла нет, ведь есть компания Xiaomi, которая прочно заняла эту нишу и предлагает неплохое качество за доступные деньги.

Восстановленный iPhone 7 на 32 ГБ на AliExpress мы купили за 25 тыс. руб. Это на 6 тыс. руб. меньше, чем 31 тыс. руб., которые просят за Refurbished-версию смартфона в США , и почти в 2 раза дешевле официального смартфона Apple.

Тем не менее, нужно понимать, что у всех «восстановленных» iPhone с AliExpress могут быть нюансы, которые невыгодно отличают их от новых устройство и Ref-ов.

В коробке есть все аксессуары, но они неоригинальные

На странице устройства на AliExpress никто даже не скрывает, что это не новый, а б/у iPhone 7. Сегодня продавцы слишком сильно беспокоятся о своей репутации на площадке, поэтому указывают даже самые мелкие нюансы лота.

Большими красными буквами на странице указано:

«Аксессуары новые, но не оригинальные»

Действительно, в коробке есть и блок питания, который не подходит для европейских стран, и наушники, и даже кабель Lightning. Они упакованы не хуже официальных в новых iPhone, но при ближайшем рассмотрении видно, что это подделки.

Их цвет почти не отличается от оригиналов, но качество не очень. На ощупь они сделаны из дешевой неприятной резины, почти как «силиконовые» ремешки с AliExpress, отдельные части плохо подогнаны друг к другу, а наушники играют (по моему субъективному мнению) в 10 раз хуже настоящих EarPods.

Коробку мы долго сравнивали с заведомо оригинальной с аналогичного iPhone, и она выглядит очень правдоподобно. Картон такой же на ощупь и по плотности, а вот качество печати немного уступает, но это можно рассмотреть только под лупой.

Бумажки-инструкции на месте, есть скрепка для извлечения SIM. Не хватает только наклеек-яблок, но я не думаю, что этот факт сможет стать критичным хотя бы для кого-то.

Внешне iPhone 7 выглядит как хороший б/у, но внутри…

Корпус iPhone 7 с AliExpress явно оригинальный, но точно не новый. Внешне он напоминает смартфон годичной давности, которым очень аккуратно пользовались. На черной матовой поверхности есть всего одна белая точка, она расположена на верхнем торце. В остальном только мелкие потертости, которые почти не видно.

Куда интереснее, что у смартфона внутри. Продавец предупреждает, что аккумулятор может быть не новым:

«Батарея используется, емкость может быть меньше 1960 мАч»

Текущая максимальная емкость аккумулятора 87%, он работает на пиковой производительности и не подлежит замедлению:

Не настолько плохой результат как для устройства всего за 25 тыс. руб.

Картинка на экране качественная, его точно не меняли. При использовании 3D Touch на нем нет разноцветных разводов, подсветка равномерная, сенсорная панель работает без проблем даже с защитным стеклом формата 3D.

Но настолько хорошо все оказалось только на первый взгляд. Чтобы убедиться, что внутри нет изъянов, мы отдали устройство в местный сервисный центр и получили небольшое заключение.

Заключение СЦ: внутри iPhone 7 нет неоригинальных комплектующих, но устройство разбиралось и собиралось обратно специалистами низкой квалификации. Они испортили прокладку, которая отвечала за водонепроницаемость смартфона по стандарту IP67, но за дополнительную плату ее можно восстановить.

Так как устройство в дальнейшем будет использоваться в сугубо офисных задачах и не будет покидать пределы помещения, заморачиваться с его водонепроницаемостью мы не стали.

На что еще в интернете жалуются такие умники, как мы Все продавцы восстановленных iPhone на AliExpress настаивают, что перед продажей они проходят полную проверку на работоспособность всех компонентов. Если что-то не работает, его меняют — это касается даже убитых временем аккумуляторов.

Если что-то пойдет не так, можно открыть спор и требовать компенсацию средств. Эта схема на площадке обычно работает четко, но мы не стали заморачиваться и просить часть денег от стоимости для восстановления водонепроницаемости iPhone 7. В нашем случае это мелочь.

Тем не менее, при покупке iPhone 5s на AliExpress мы столкнулись с неоригинальным стеклом на экране, которое продавливалось и давало разноцветные разводы. Мы решили эту проблему с помощью самого дешевого защитного стекла, которого на нем даже не видно.

Проблемы, с которыми можно столкнуться:

iPhone плохо или вообще не реагирует на касания экрана, это говорит о проблемах с сенсорной подложкой, которая приклеена к стеклу дисплея

Аккумулятор частично или полностью мертвый, его нужно как можно скорее менять, ведь Apple замедляет устройства с убитыми батарейками

Под стеклом экрана может быть пыль, это говорит о том, что его отклеивали и меняли кустарным способом — на работу iPhone в целом это может даже не влиять

Изображение на экране со странными оттенками, на нем могут быть битые пиксели или другой брак, и это говорит о том, что его меняли на некачественную копию

Камера не снимает или снимает плохо, динамики хрипят при воспроизведении музыки, Wi-Fi работает не всегда стабильно и так далее

Тем не менее, похоже на то, что такие случаи носят единичный характер. Даже в глубинах местных и иностранных форумов подобных отзывов не так много.

Что в итоге? Есть смысл покупать китайский iPhone 7?

Этот iPhone 7 в качестве рабочего отправляется в офис моих хороших друзей. Он нужен им для бесконечного потока звонков, которым их менеджер ранее занимался с помощью самой обычной звонилки Nokia. Теперь этот процесс будет более простым и продуктивным. А еще он будет фото-мыльницей…

Думаю, что в данном случае цена 25 тыс. руб. более чем оправдана. За эти деньги они могли взять целиком и полностью новый iPhone SE, но у него совсем маленький экран и более скудный набор других возможностей. Для офиса норм.

Но я продолжаю придерживаться мнения, что для личного пользования iPhone на AliExpress все-таки лучше не заказывать.

Это еще большая лотерея, чем покупка смартфона с рук. Если вы щепетильно проверите б/у устройство перед покупкой, вероятность столкнуться с проблемами в будущем не так велика, а морочить голову с возможными спорами в этом случае лично мне не хочется.

Можете спорить, но при ограниченном бюджете я бы рекомендовал к покупке недорогие устройства на Android. Например, Xiaomi продолжает делать неплохие недорогие смартфоны и за цену iPhone 7 с AliExpress уже можно поискать даже Mi Mix 2.