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Ноутбук Huawei Honor MagicBook вышел с процессором AMD
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Ноутбук Huawei Honor MagicBook вышел с процессором AMD 

MDDevice 4 часа назад
Фото: MDDevice
Компания Huawei представила новую версию мобильного компьютера Honor MagicBook, на этот раз с процессором AMD внутри. Что примечательно, модификация на базе CPU от Intel увидела свет всего лишь месяц назад, и для того, чтобы их не путали, AMD-версию было решено назвать Magicbook Sharp Dragon Ryzen.
Но это слишком длинное название, поэтому многие продолжат называть ноутбук именно Honor MagicBook, тем более что в нем не изменилось ничего, кроме процессора и видеоподсистемы. Экран лэптопа поддерживает разрешение Full HD при диагонали 14 дюймов, а памяти у него 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной в виде скоростного твердотельного накопителя.
Обновленный лэптоп лишился дискретной графики NVIDIA GeForce MX150 — ее заменили на интегрированную в процессор AMD Radeon Vega 8. CPU здесь используется AMD Ryzen 5 2500U с пониженным потреблением энергии и частотой до 3,6 ГГц в пике на всех четырех ядрах. Отказ от карточки NVIDIA повлечет за собой сильное падение производительности в играх, и это нельзя не отметить. По предварительным данным, стоимость Honor MagicBook в версии с AMD составит около 800 долларов США, и столько же этот ноутбук стоит с процессором Intel Core i5. Вес устройства составит 1,45 килограмма, а его продажи начнутся во второй половине этого месяца.
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