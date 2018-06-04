Ноутбук Honor MagicBook получит процессор AMD

В апреле компания Huawei представила первый фирменный ультрабук Honor MagicBook. Он тогда оценивался в $800 и работал на связке процессора Intel и графики от Nvidia. Можно было выбрать CPU Core i5-8250U или Core i7-8550U, видеоускоритель же был единственным — GeForce MX150. Но теперь компания решила, что в её ассортименте не хватает решения на «красном» процессоре, и презентовала Magicbook Sharp Dragon Ryzen Edition.

Как понятно из названия, ноутбук работает на базе чипа семейства Ryzen, точнее AMD Ryzen 5 2500U с графическим ускорителем Radeon RX Vega 8. Объём ОЗУ составляет 8 ГБ, ПЗУ в виде SSD-накопителя — 256 ГБ. При этом, несмотря на то же название, никаких «острых» элементов в конструкции нет. Дизайн остался прежним, разве что видеокарта теперь «расположилась» в процессоре.

Ноутбук получил такой же 14-дюймовый IPS-дисплей Full HD. Крышка может раскрываться на 180°, а корпус выполнен из металла. При этом его толщина всего 15,8 мм, а вес — 1,47 кг. Автономность ожидается на уровне 12-13 часов.

При этом, в отличие от Intel-версии, которая получила 3 цветовых варианта, модель Magicbook Sharp Dragon Ryzen Edition будет представлена только в Glacier Silver. Старт продаж ожидается 6 июня на площадке JD.com. Цена же новинки указана как $1557, что не соответствует реальной стоимости. К моменту начала продаж её скорректируют.