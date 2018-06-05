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Intel пообещала 28-ядерный процессор на на 5 ГГц к концу года
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Intel пообещала 28-ядерный процессор на на 5 ГГц к концу года 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: DTF.RU
На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания Intel показала работу 28-ядерного процессора с тактовой частотой 5 ГГц. Впервые односокетный десктопный процессор получил настолько много ядер.
Во время пресс-конференции на открытии выставки, Грегори Брайант (Gregory Bryant), старший вице-президент Intel и лавный руководитель в подразделении Client Computing Group, продемонстрировал ПК на базе такого процессора. В бенчмарке Cinebench установка на сцене выдала результат в 7334 балла, уровень, достижимый только многопроцессорными системами.
Брайант отметил, что это не просто концепт. Intel планирует начать продавать двадцатиядерные процессоры к концу текущего года.
Также на Computex 2018 компания представила свой первый процессор на 5 ГГц. Им стал «юбилейный» процессор Core i7-8086K, который будет выпущен ограниченным тиражом.
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