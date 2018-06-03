Мини-ноутбук GPD Pocket 2 оснастят сенсорным экраном

Компания GPD занята разработкой нового мобильного компьютера Pocket 2, название которого выбрано отнюдь не случайно. Kак и первое поколение Pocket, новый ноутбук сможет похвастаться сверхкомпактными габаритами.

Размеры первого GPD Pocket, представленного ровно год назад, в июне 2017 года, составили всего 180х106х19 миллиметров при весе 480 граммов, но при этом это полноценный ноутбук на Windows 10 с 8 Гб ОЗУ, накопителем 128 Гб, процессором Intel и модулями Bluetooth 4.1 и WI-FI 802.11ac. Его экран получил разрешение Full HD и диагональ ровно 7 дюймов. Судя по слухам, в новом GPD Pocket 2 нас ждут больше гигабайтов ROM, новый процессор от Intel или AMD и пересмотренный дисплей: он, сохранив прежние диагональ и разрешение, окажется опционально сенсорным и получит существенно более тонкие рамки.

Это позволит сделать сам корпус еще более компактным. Дизайн мобильного ПК тоже изменится, и производители наверняка избавятся от миниатюрного джойстика в клавиатуре, не нашедшего отклик в сердцах покупателей. Pocket 2 оснастят портами USB-C 3.0, двумя USB 3.0 и входом под наушники вместе со слотом microSD. Цена и дата релиза ноутбука не сообщаются.