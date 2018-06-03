Ещё
Мини-ноутбук GPD Pocket 2 оснастят сенсорным экраном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мини-ноутбук GPD Pocket 2 оснастят сенсорным экраном 

MDDevice 4 часа назад
Фото: MDDevice
Компания GPD занята разработкой нового мобильного компьютера Pocket 2, название которого выбрано отнюдь не случайно. Kак и первое поколение Pocket, новый ноутбук сможет похвастаться сверхкомпактными габаритами.
Размеры первого GPD Pocket, представленного ровно год назад, в июне 2017 года, составили всего 180х106х19 миллиметров при весе 480 граммов, но при этом это полноценный ноутбук на Windows 10 с 8 Гб ОЗУ, накопителем 128 Гб, процессором Intel и модулями Bluetooth 4.1 и WI-FI 802.11ac. Его экран получил разрешение Full HD и диагональ ровно 7 дюймов. Судя по слухам, в новом GPD Pocket 2 нас ждут больше гигабайтов ROM, новый процессор от Intel или AMD и пересмотренный дисплей: он, сохранив прежние диагональ и разрешение, окажется опционально сенсорным и получит существенно более тонкие рамки.
Это позволит сделать сам корпус еще более компактным. Дизайн мобильного ПК тоже изменится, и производители наверняка избавятся от миниатюрного джойстика в клавиатуре, не нашедшего отклик в сердцах покупателей. Pocket 2 оснастят портами USB-C 3.0, двумя USB 3.0 и входом под наушники вместе со слотом microSD. Цена и дата релиза ноутбука не сообщаются.
MDDevice: последние новости
LG анонсировала портативные колонки Xboom Go Ноутбук Huawei Honor MagicBook вышел с процессором AMD Проектор Xiaomi Mijia Projector рассчитан на показ Full HD-изображения
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии придумали новый способ насолить России36
В ВСУ объяснили экстремальное барражирование Су-25158
«Говноактриса я и без инстаграма»5
США предсказали «новое 11 сентября»13
В Сирии началась вторая фаза «Облавы»82
Видео
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
00:55
В Подмосковье загорелся ТЦ
Пожары Происшествия
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
00:33
Мужчину закопали в автомобиле
В мире
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
01:28
Спецназовцы удивили детей кровавым спецэффектом
Украина В мире
00:45
Блогера арестовали за шутку про бомбу
Происшествия В мире
00:32
Утка обратила в бегство грубого московского таксиста
Новости Москвы
00:44
Смерть в холодильнике: найдено тело девочки в Кузбассе
Происшествия Статьи
03:38
«Мой друг лучше всех играет труп»
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение