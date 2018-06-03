В Сети появились рендеры и видео нового iPhone 9

Группа независимых дизайнеров решила показать, как именно будет выглядеть смартфон iPhone 9.

В Сети опубликовали рендеры и трехмерное видео нового смартфона iPhone 9 от американской компании Apple , презентация которого ожидается в сентябре 2018 года.

Яблочная новинка оснащена 6,1-дюймовым экраном, а элементами дизайна она похожа на флагман iPhone X. Так, разработчики не изменили нижний порт, расположение кнопок и решетку динамика. Смартфон будет оснащен функцией распознавания лица — Face ID.

iPhone 9 будет безрамочным, а камера у него будет одинарная.

Отмечается, что ролик был подготовлен ресурсом MySmartPrice. За основу взяли слухи о новинке.