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В Сети появились рендеры и видео нового iPhone 9
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В Сети появились рендеры и видео нового iPhone 9 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Группа независимых дизайнеров решила показать, как именно будет выглядеть смартфон iPhone 9.
В Сети опубликовали рендеры и трехмерное видео нового смартфона iPhone 9 от американской компании Apple, презентация которого ожидается в сентябре 2018 года.
Яблочная новинка оснащена 6,1-дюймовым экраном, а элементами дизайна она похожа на флагман iPhone X. Так, разработчики не изменили нижний порт, расположение кнопок и решетку динамика. Смартфон будет оснащен функцией распознавания лица — Face ID.
iPhone 9 будет безрамочным, а камера у него будет одинарная.
Отмечается, что ролик был подготовлен ресурсом MySmartPrice. За основу взяли слухи о новинке.
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