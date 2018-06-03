День, когда Intel изобрёл дешёвые ноутбуки

3 июня 1785 года французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар продемонстрировал первый в мире парашют. Эскизы парашюта были найдены ещё в записях Леонардо да Винчи , однако именно Бланшар преподнес парашют как обязательное спасательное средство при крушении воздушного шара.

Парашют Франсуа Бланшара

Испытать первый парашют на себе Бланшар, тем не менее, не решился — вместо этого он сбросил с высоты 300 метров собаку. На следующих испытаниях (в 1786 году, Гамбург) парашютистом поневоле стал баран. А первым человеком, который прыгнул с парашютом, стал французский аэронавт Андре-Жак Гарнере уже 12 лет спустя.

Современные парашюты

А повсеместно используемый сегодня ранцевый парашют в 1911 создал выпускник Киевского военного училища и актёр по профессии — Глеб Евгеньевич Котельников. Он сделал это под впечатлением от гибели авиатора Мациевича, который трагически погиб на Всероссийском празднике воздухоплавания.

Ранцевый парашют Глеба Котельникова

3 июня 1875 года Александр Грэхэм Белл впервые осуществил передачу речи с помощью магнитного микрофона «гармонического телеграфа». Этот эксперимент в конечном итоге привел к созданию телефона, первое успешное испытание которого состоялось в этот же день, спустя пять лет (1880). Правда, изначально устройство называлось фотофоном.

3 июня 1994 года Casio и Palm Computing выпустили дебютный КПК Zoomer. Этот аппарат впервые получил название PDA (personal digital assistant, или персональный цифровой помощник) и был призван конкурировать с Apple Newton. И, к слову, именно Zoomer сыграл значительную роль в том, что Apple свой проект свернула и уволила Джона Скалли с поста председателя совета директоров. С тех пор Apple ни разу не пыталась выйти на рынок КПК, а в 2007 году триумфально вернулась, выпустив iPhone.

Zoomer производства Casio и Palm Computing

3 июня 2008 года компания Intel запустила линейку процессоров Atom. Премьера состоялась на выставке Computex 2008 в Тайбэе, где сразу же были представлены и первые нетбуки на Intel Atom. Сейчас, спустя 7 лет, нетбуки практически вымерли как класс, однако процессоры Intel Atom продолжают выпускаться с прицелом на рынок смартфонов и планшетов.

ASUS EeePC, один из первых нетбуков на базе Intel Atom