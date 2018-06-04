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Суд признал Apple Watch смартфоном и оштрафовал водителя
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Суд признал Apple Watch смартфоном и оштрафовал водителя 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: Apple Insider
Суд Онтарио признал канадскую студентку виновным в вождении с отвлечением внимания за использование смарт-часов Apple Watch. По словам Виктории Эмброус (Victoria Ambrose), она только проверила время, пока стояла на светофоре.
Судья обязал Викторию выплатить штраф в размере 400 долларов. Он пояснил, что Эмброус провела слишком много времени, смотря на свои смарт-часы во время управления автомобилем.
Согласно судебным документам, Эмброус выписали штраф, после того, как полицейский заметил свет, идущий от электронного устройства в автомобиле, который остановился на светофоре как раз рядом с полицейской машиной. Полицейский отметил, что водитель посмотрела на гаджет четыре раза за 20 секунд, а когда зелёный свет загорелся не тронулась вовремя. Когда полицейский завернул её, то понял, что она смотрела на Apple Watch.
В Онтарио водителям запрещено разговаривать по телефону, читать или набирать сообщения с использованием телефонов и других карманных и развлекательных устройств, таких как смартфоны, портативные плееры, GPS-системы и ноутбуки. Ранее Apple Watch и другие смарт-часы не рассматривались как запрещённые для использования за рулём.
Эмброус настаивала, что только смотрела время и Apple Watch на её запястье подходят для исключения в законе для устройств, безопасно установленных в автомобиле.
Мировой судья отверг эти аргументы и сравнил Apple Watch со смартфоном, отметив, что они не безопаснее для вождения, чем смартфон, пристёгнутый к запястью.
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