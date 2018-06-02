Почему в беспроводной зарядке нет смысла

Почему в беспроводной зарядке нет смыслаИдея беспроводной передачи электричества пришла в голову учёным ещё в конце прошлого года. Страшно представить, какие перспективы открывала новая технология перед человечеством.

Со дня великого открытия Николы Теслы прошло уже 125 лет, а «воз и ныне там». Вернее, какие-то шаги навстречу беспроводному будущему уже сделаны, но по своей сути они жалки и беспомощны.

Беспроводной стандарт зарядки Qi появился и в iPhone X, и в iPhone 8/8 Plus. Samsung применила аналогичный за несколько лет ДО. Свои Qi-решения есть у LG, ZTE, Nokia и доброй пригоршни китайцев.

Но если абстрагироваться от пятиминутного восторга и криков «Вау, никаких проводов!», отложить эйфорию «на полку» и подумать о целесообразности самой технологии в нынешнем виде, начинаешь понимать, что Qi — не более, чем попытка выжать с потребителя ещё дополнительную пару-тройку сотен рублей.

Объясню, почему.

1. Они очень медленные

В основе беспроводной передачи электрического тока лежит понятие электромагнитной индукции. Если «на пальцах», то есть два мотка проволоки, размещённых на определённом расстоянии друг от друга. На один из них подаётся ток определённой величины. Между ними возникает электромагнитное поле, и на втором мотке возникает напряжение. Заряд пошёл.

Разумеется, всё вышеописанное имеет ряд условностей. Мощность — одна из них.

Если перевернуть современную беспроводную зарядку и посмотреть на значения выходного вольтажа и ампеража, получите мощность в 5 — 10 Ватт. У самых мощных зарядок для смартфонов это значение достигает 20 Ватт.

Но это не те самые ватты, что написаны на традиционном «проводном» блоке питания. В реальности беспроводная зарядка имеет существенно меньший КПД.

КПД проводной зарядки составляет 95 — 98%

КПД беспроводной зарядки — менее 80%

То есть разница в скорости зарядки, в лучшем случае, отличается на 20%. В реальности же беспроводные Qi-зарядки пополняют ёмкость аккумулятора в два, а то и в три раза медленнее.

2. Их не могут сделать мощными

Вернее, чисто технически это возможно. Никто не мешает производителям выпустить зарядное устройство мощность 100, 200 или 800 Ватт, как в микроволновой печи. Вот только влияние той самой микроволновки на всё органическое, пожалуй, вы знаете.

Да, частотный диапазон у этих излучений разнИтся, но, при повышении мощности беспроводных зарядок в 10 — 15 раз, для зарядки смартфона вам придётся класть его в специальный бокс или удаляться из комнаты подальше.

Ускорить процесс подзарядки сложно сразу по нескольким причинам:

выпускающим мощные зарядные устройства компаниям никто не даст сертификат соответствия качества по той лишь причине, что они наносят ущерб здоровью человека

для выпуска мощных зарядок их придётся снабжать увесистыми трансформаторами, вес которых доходит до 1,5 — 3 кг. Представляете себе такую «изящную упаковку» с новым iPhone и мощной зарядкой? Я — нет.

слишком мощное электромагнитное излучение «вскипятит мозги» не только владельцу, но и самому смартфону

Самое печальное, что даже на официальном сайте Apple есть приписка: во время беспроводной зарядки iPhone может немного нагреваться. Это при мощности в 5 Вт. Сами понимаете, что будет с девайсом при использовании большей мощности.

3. Они не экономят время

«Без проводов удобнее и быстрее», — серьезно?

Сколько времени вы тратите на подключение Lightning-шнурка к iPhone? Думаю, секунды две.

С беспроводной зарядкой на это уходит одна секунда. Окей, с помощью стандарта Qi я экономлю, максимум, 2 секунды на установке смартфона на зарядку, но при этом трачу десятки минут из-за их низкого КПД.

Где, простите, логика?

4. Qi-зарядки жутко непрактичны

За возможность заряжать iPhone без проводов вы доставляете себе новые проблемы. Отныне вам нужна максимально горизонтальная поверхность. А если во время зарядки вам пришёл с десяток сообщений или настойчиво позвонила пара коллег, вернувшись к зарядному устройству, можете обнаружить, что iPhone съехал с платформы, так и не зарядившись.

Опять-таки, это придумано не мной. Об этом предупреждает сама Apple. Да и подобных пользовательских историй — масса.

Ах да, зарядку можно подключить к магнитному креплению. Конечно можно, но только не нужно забывать, что в iPhone есть несколько элементов, которые не слишком терпимы к постоянному намагничиванию. Например, компас и система оптической стабилизации камеры.

Как результат, в один прекрасный день GPS-позиционирование может «сойти с ума», и любимый картографический сервис заведет вас в далёкую глушь. Но произойдет это, разумеется, не сразу.

5. У них нет нормальной инфраструктуры

Радоваться наличию беспроводной зарядки в смартфоне в 2018 году, это как радоваться NFC-модулю в iPhone жителю Зимбабве Коста-Рики и ещё «224 стран мира».

Вроде и есть технология, а вот применение её весьма спорно.

Если вам приходится часто проводить время в зале ожидания аэропорта или вокзала, проводить сутки в автобусах или ночевать в гостиницах, вы прекрасно знаете — беспроводных зарядок там нет. А если они и попадаются, то крайне редко.

В результате, всё удобство вновь сводится к использованию USB-шнурка и поиску свободного USB-порта.

6. В перспективе они крайне невыгодны малому бизнесу

Допустим, в недалёком будущем производители зарядок произведут революцию и выпустят Qi-зарядку с мощностью в 60 Ватт без недостатков.

Предположим, что вы — владелец уютного кафе и не отстаёте от технологических тенденций. Заботясь о посетителях, вы закупили сотню дорогостоящих зарядок и разместили по парочке у каждого столика.

Предположим, в самые «рыбные» дни в полностью заполненном кафе сидит около сотни человек. Каждый второй решил подзарядить смартфон. Люди в восторге, а вы покорно платите за три дополнительных киловатта потреблённой энергии.

Это лишь наглядный пример, который можно масштабировать до бесконечности.

Qi — это просто выгодный маркетинг, не более!

Если трезво взглянуть на ситуацию, которая обстоит с беспроводными зарядками и уровнем развития данной технологии в 2018 году, начинаешь понимать — можно спокойно жить и без Qi.

Но даже если вы ни разу не пользовались Qi и не планируете, Apple уже содрала с вас денег «на перспективу».

Стоимость установленного в iPhone X, 8 Plus и iPhone 8 чипа, отвечающего за беспроводную зарядку, составляет 8,5 долларов. Чип маркируется как BCM59355A2IUB3G, и производит его компания Broadcom.

Учитывая, что себестоимость устройства после выхода на рынок в конечном счёте была поднята в три раза, за тот самый модуль вы платите около $25,5. Это при официальных ценах в США

При покупке смартфона в России за беспроводную зарядку в базовом iPhone X переплата составит почти 2 000 рублей.

В случае с iPhone 8 и 8 Plus всё еще немного хуже. Подсчет очень грубый, но имеет много общего с реальностью.

А теперь скажите, сильно ли Apple заинтересована в поддержке унылой технологии Qi, если собственную зарядную станцию Power Station не может выпустить уже более полугода?

Думаю, ответ очевиден.

Пожалуй, вместо бесполезного Qi инженеры Apple лучше бы позаботились о другом. Например, подумали об аккумуляторе повышенной ёмкости и поддержке технологии быстрой зарядки. Заодно положили бы в комплект более мощный блок питания.

И тогда бы каждый владелец iPhone ранним утром снимал свой смартфон с зарядки и до поздней ночи даже не думал о необходимости подзарядить девайс ни проводным, ни беспроводным способом. Но это была бы «другая Apple». В погоне за капитализацией слоган компании «Think Different» приобретает немного другие краски.