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Определен самый неубиваемый сотовый телефон
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Определен самый неубиваемый сотовый телефон 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 3 часа назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Специалисты в области телекоммуникаций провели исследования, чтобы узнать смартфон какой марки обладает самым ударопрочным и водонепроницаемым корпусом.
Результаты экспериментов опубликованы в издании Tom’s Guide. Как сообщается, чтобы выявить лидера, эксперты роняли дорогостоящие гаджеты от разных производителей с большой высоты, а также топили их в воде.
Motorola Moto Z2 Force признали самым неубиваемым и непотопляемым — он выдержал падение с высоты почти два метра на деревянную и бетонную поверхности, а также смыв в унитаз. Очень неплохие результаты показали LG X Venture и iPhone X.
Лидер получил 8,5 баллов из десяти. После испытаний на корпусе устройства не осталось ни единой трещины, не пострадало и стекло. Этот аппарат обладает особо укрепленным, 5,5-дюймовым AMOLED-экраном, а его цельнометаллический корпус выполнен из алюминиевого сплава 7000-й серии. Дисплей от повреждений защищает фирменная технология Moto ShatterShield.
Звание второго самого надежного смартфона завоевал ударопрочный LG X Venture (6,6 балла), у него появились трещины после падения с высоты 1,8 метра, а купание в унитазе почти убило микрофон.
Продукт от Apple iPhone X занял третью строчку, «десятка» стала самым надежным из «неукрепленных» смартфонов. Упав с 1,8-метровой высоты, устройство получило намного меньше повреждений, чем большая часть конкурентов.
Samsung Galaxy S9 и LG V30 оказались в середине рейтинга с шестью баллами. В нижней части списка расположились Galaxy Note 8, Google Pixel 2 XL, Huawei Mate 10 Pro и OnePlus 5T. Все эти модели после нелегких испытаний проявили себя почти одинаково.
Самым слабым и хрупким из протестированных смартфонов оказался iPhone SE (3,9 балла). Он пережил падения на дерево, но сломался после удара об бетон и не добрался до «водных» процедур.
Сумма затрат на проведение этих жестоких краш-тестов составила — $18 000.
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