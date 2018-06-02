Плееры снова в моде. Слушаем достойные Cayin N3 и N5II

Плееры снова в моде. Слушаем достойные Cayin N3 и N5IIПортативные плееры снова возвращаются в моду. Попытка заменить плеер смартфоном не увенчалась успехом. Прогресс не стоит на месте, новые форматы аудио требуют серьезного пересмотра ограничений, заложенных Apple Google еще в начале разработок операционных систем.

Смартфоны не справляются и аппаратно: пример — последние смартфоны LG, категорически не вытягивающие настольные наушники.

Бум плееров обеспечили большое количество несжатой музыки, новое поколение компактных ЦАП/усилителей и отсутствие в смартфонах качественной беспроводной передачи аудиопотока. Герои этого обзора используют свои преимущества на полную катушку.

Музыка без проводов с высоким качеством — уже повод обзавестись портативным аудиоплеером.

Откуда взялся «Каин» и почему это — новая звезда аудиофилов

Обобщить опыт создания портативной аудиотехники и современные достижения техники почти 4 года назад взялась маленькая китайская компания Cayin — «Каин», или «Цаин» в другой транскрипции.

Название, конечно, не имеет ничего общего с библейским героем, да и с европейской культурой вовсе. Еще один бренд с нестандартным для нашего слуха названием, ничего кроме.

Хотя, что-то говорящее в Cayin есть: для конкурентов компания стала костью в горле. Немногим удалось совместить низкую цену, отличное исполнение и желания всех категорий аудиофилов.

Самому не верится, но на весну 2018 году плееры Cayin оказались самыми продвинутыми портативными аудиоустройствами в нижнем и среднем ценовом диапазоне.

Разработчики бренда выбирают уже отработанные качественные решения с проверенным звучанием и доводят его до ума.

При этом Cayin не заставляет покупателя переплачивать за гигантоманские схемы с десятком цифроаналоговых преобразователей, бесконечным количеством усилителей и обещания снизить и без того не слышимые искажения.

Мне удалось познакомиться сразу с 2 плеерами Cayin из разных ценовых диапазонов: доступным N3 и вершиной развития линейки, свежайшим N5II. Стильные штучки со стильным звуком.

Европейский стиль с берегов Желтой реки

Я не большой поклонник китайских брендов, как это может казаться — я просто люблю разумно тратить деньги. Но плееры Cayin редкий случай, когда происхождения гаджета с виду никак не понять.

Комплект из чехла, заглушек на порты, пленок и необходимых проводов можно получить только с очень дорогими гаджетами. У Cayin все входит в стартовый набор, ничего докупать не нужно.

Для всех моделей дизайнеры использовали классические строгие формы и много, очень много анодированного алюминия. Его дополняет кожа (в бюджетном-то N3) и пластик с интересной фактурой (в флагманском N5II). Оригинально, особенно в свете отсутствия каких-либо других декоративных элементов и фактур.

Комбинация мягкого и твердого материала при аккуратно обработанных фасках сохраняют внешний вид так долго, как это возможно. Стираться нечему.

На этом общее сходство моделей заканчивается. Хотя их объединяет единый строгий стиль, перепутать бюджетный Cayin N3 и флагманский Cayin N5II невозможно, разве что оба используют в качестве основного разъема USB-C и бесшумные, но тактильно приятные клавиши.

У первого экран только наполовину верхней панели, прямоугольные клавиши, скопированные с Android-смартфона, сенсорный круг в центре навигационных клавиш и своя прошивка.

Cayin N3 выпускается в трёх цветовых вариантах: черном, салатовом и красном. Красный — самый стильный. Вы понимаете, о чем я.

Флагман N5II украшен вдвое большим сенсорным дисплеем с клавишей «Домой». В ее стилистике, маленькими металлическими бесшумными «кругляшками» выполнены кнопки и превосходный регулятор громкости, не выступающий за пределы корпуса. Операционной системой N5II стал Android.

У флагмана только одна расцветка. Но больше и не надо, и так понятно, кто среди Cayin главный.

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ЦАП: Asahi Kasei AK4490EN

Усилители: Texas Instruments OPA1652 + OPA1622

Диапазон частот: 20 Гц — 20 кГЦ（±0,3 дБ)，5 Гц — 50 кГц（±2 дБ)

Динамический диапазон: 108 дБ Гармонические искажения + шум: 0,03% @ 1 кГц Соотношение сигнал/шум: 108 дБ Мощность: 2 × 130 мВт при 32 Ом Выходной импеданс: ≤1 Ом Bluetooth: 4.0 (aptX, aptX HD)

Выход: 3,5 мм с поддержкой гарнитур, USB-C (S/PDIF с переходником)

Вход: USB-C (USB DAC, USB Audio, OTG), microSD до 256 ГБ Поддержка форматов: OGG, MP3; WAV, AIFF — до 384 кГц; FLAC, ALAC, APE — до 192 кГц, WMA до 96 кГц Поддержка DSD: до DSD256, DSF, DFF, SACD-ISO USB DAC: до 192 кГц/24 бит, DSD до 128 Время работы: до 12 ч.

Экран: 2.4 дюйма, 400 × 360 Размеры: 100 мм × 54 мм × 13 мм Вес: 100 г В Cayin N3 использована не самая дорогая, но проверенная связка ЦАП AK4490 и пара усилителей Texas Instruments — линейный и оконечный, переключение между которыми происходит в меню.

Плеер выдает достаточную для любых наушников мощность с минимальными искажениями: ее достаточно, но без избытка. Можно использовать любые наушники, за исключением разве что особо чувствительных арматур.

В отличие от портативных аудиоплееров прошлых поколений, Cayin N3 работает с Bluetooth в обе стороны: и передает на наушники, и получает с других устройств, например, потоковую музыку со смартфона.

Поддержка aptX здесь как нельзя кстати — твой iPhone так не сможет.

Основной дата-разъем поддерживает все необходимые протоколы: заряжается, читает флешки, выводит звук на внешние ЦАПы и может работать в коаксиальным выходом — правда, с помощью специального переходника. Невероятно!

Экран, в отличие от флагманской модели, не блещет качеством. Немного тусклый, хоть и с достаточным разрешением. Он не сенсорный, перемещения по меню — только навигационными клавишами в стиле старых Nokia. Зато удобно, буквально на автомате.

Меню тоже для многих знакомо. В его разработке участвовали Hiby, чьи прошивки украшают (или не очень) множество портативных аудиогаджетов. Перемещения понятны и логичны, а сама прошивка работает шустро и стабильно.

Вставил карту памяти, пара минут (5 минут для 128-гигабайтных флешек), и можешь пользоваться медиатекой.

Интерфейс плеера можно настраивать по своему желанию. На все дополнительные функции (назначение входа, способ и протокол вывода) есть свой переключатель. Кроме этого, прошивка позволяет управлять автовыключением, подсветкой и устанавливать темы интерфейса.

Тут же прячется трёхуровневый переключатель gain, включение replay gain, эквалайзер, выбор одного из 5 цифровых фильтров, режим воспроизведения, gapeless, запоминание текущего трека и позиции.

Вершина эволюции портативного звука Cayin N5II.wrapper { padding: 10px;

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ЦАП: ESS Sabre 9018K2M

Усилители: Texas Instruments OPA1652 + OPA1622

Процессор: Rockchip RK3188

Оперативная память: 1 ГБ Встроенная память: 32 ГБ Диапазон частот: 20 Гц — 20 кГц (±0,2 дБ), 5 Гц — 50 кГц (±1 дБ)

Мощность: 130 мВт/250 мВт при 32 Ом (небалансный/балансный)

Импеданс: 16 — 200 Ом Гармонические искажения + шум: 0,002%

Динамический диапазон: 116 дБ/117 дБ (небалансный/балансный)

Соотношение сигнал/шум: 116 дБ/117 дБ (небалансный/балансный)

Разделение каналов: 76 дБ/92 дБ (небалансный/балансный)

Выходной импеданс: ≤0,4 Ом/ ≤0,6 Ом (небалансный/балансный)

Поддержка форматов: OGG, MP3; WAV, AIFF — до 384 кГц; FLAC, ALAC, APE — до 192 кГц, WMA до 96 кГц Поддержка DSD: до DSD256, DSF, DFF, SACD-ISO Выходы: 3,5 мм небалансный/линейный, 2,5 мм балансный, USB-C (S/PDIF с переходником)

Вход: USB-C (USB DAC, USB Audio, OTG), 2 x microSD до 256 ГБ WiFi: 802.11 b/g/n Bluetooth: 4.0 (aptX, aptX HD)

Экран: сенсорный, 3,65 дюймов, 854 × 480 Батарея: 3000 мА/ч Время работы: до 12 часов

Время зарядки: 3,5 часа

Размеры: 115 мм × 57 мм × 15 мм Вес: 150 г Новый флагман «Каина» стал развитием наиболее популярной модели. Первая версия N5 получила очень теплые отзывы, а теперь — новый, более удобный корпус и улучшенный аудиотракт.

Последний использует спорный, не всеми любимый, но, безусловно, очень качественный ЦАП Sabre и 2 усилителя, каждый к своему выходу.

Балансный (Карл, в бюджетном портативе!) выполнен на 2,5-миллиметровом разъеме. Основной выход можно использовать для наушников и как линейный, переключая в системных настройках назначение.

Прочие коммуникационные возможности N5II в точности повторяют N3: он работает с внешними ЦАП, читает флешки и жесткие диски, передает звук на беспроводные наушники и может принимать его с внешних источников: смартфонов и компьютеров.

Однако, функция приема аудиопотока для Cayin N5II не так актуальна, как для младшей версии, поскольку он использует Android в качестве операционной системы, так же «допиленный» специалистами Hiby.

Экран более яркий, поэтому сначала кажется, что меню флагмана лучше. На деле оно очень похоже, разве что старший понимает свайпы по экрану, хотя при желании можно ограничиться только механическими кнопками. Пожалуй, они приятнее — иначе зачем плеер?

Еще N5II умеет читать сетевые ресурсы по DLNA по Wi-Fi, для чего есть специальный пункт. Эта функция мне кажется более полезной, чем 2 одновременно работающих карты памяти: фанатов DSD в максимальном качестве очень немного.

Во всеми вытекающими: в оболочку встроен Google Play, поэтому можно скачать (опять же, через Wi-Fi) любые приложения, включая популярные клиенты для потокового аудио. Даже браузер запускается, самый обычный.

На Cayin N5II можно скачивать из интернета альбом, слушать и компоновать личную переносную библиотеку.

Сторонние приложения, которых из коробки ровно 2 — Google Play и ES Explorer — запускаются из отдельного бокового меню. Хотя оболочка больше похожа на привычный плеер, есть и обычная шторка Android с быстрыми и системными настройками.

Все работает легко, плавно, без рывков и пауз воспроизведения, поскольку ресурсов более чем достаточно. Очень интересно работает режим приоритета аудио: в нем отключаются беспроводные интерфейсы, сторонние приложения и все ресурсы полностью идут на декодирование потока.

Сенсорный экран для такого применения как нельзя кстати, хотя и нужно только для него. Хорошо, что управление звуком и треками производится с помощью в меру тугих кнопок.

Как звучат «Каины»?

В ценовом выражении 2 плеера Cayin отличаются в 2 раза. Отличается ли так же сильно звук? Конечно. И, как показало подробное прослушивание на протяжении недели, у каждой модели свои преимущества.

Оба плеера характеризуются предельно чистым звуком с технической стороны. Без фанатизма, но ни один смартфон рядом не стоит, значения искажений больше подходят профессиональным настольным системам.

Бюджетные портативные плееры выбирают ради качественного звука. Cayin N3 отлично подойдет меломану, не аудиофилу: сбалансированный, приятный, теплый, комфортный. Уровни всех составляющих звука сглажены.

В низких частотах акцент смещен в сторону среднего (миддл-) баса, где правят балом бас-гитары, томы барабанов, гулкие духовые. Акцент едва уловим, но необходим для более яркой подачи музыки, поскольку эффективно оттеняет и немного заглушает самый низкий диапазон.

Средние так же сглажены для лучшей передачи акцентов композиций. Высокие звонкие, детализированные, с четкой атакой.

Воображаемая сцена, глубина — все это размывает восприятие музыки так, чтобы ее хотелось слушать без разделения на компоненты.

Cayin N5II звучит в той же манере, но заметно «богаче»: пожалуй, это плеер-монитор, созданный для максимально точной передачи записи.

Несмотря на невероятную детализацию и точность звучания, небольшие модификации композиций плеер все же проводит. Не потому что не получилось, а потому, что так приятнее.

Бас и суб-саб звучат объемно, четко, богато. Но не доминируют в звуковой картине, как, впрочем, и другие диапазоны. Баланс ощущается при прослушивании любой музыки.

Середина нейтральная, но не сухая, даже скрадывает некоторые недостатки звука. «Верха» аналогично проработаны и немного «замыты». Если, конечно, вы сможете вообще услышать этот эффект.

Cayin N5II звучит как среднетоповый портативный плеер: объемный звук, широкая сцена, точная передача. От ультрадорогих моделей его отличает более правильное, мягкое отношение к композициям.

Хотите слушать музыку, как она есть? Выбирайте Cayin. Нужен сухой мониторный звук? Ищите что-то намного дороже.

Почему стоит послушать и выбрать «Каин», а не…

Оба Cayin представляют разные классы устройств. Но играют они чуть лучше, чем стоят. Работают дольше одноклассников, до 12 часов. А управление намного удобней, чем у большинства плееров.

Cayin N3 относится к бюджетному сегменту портативных (даже карманных) аудиосистем, даже не к среднему. Но звучит он как более дорогие устройства. Возможно, до 200 долларов это лучший плеер.

Сбалансированный звук и «полный» фарш позволяет рекомендовать N3 завзятым меломанам без фанатичного подхода к качеству. Можно будет услышать детали в самом высоком разрешении.

Флагманский Cayin N5II стоит рядом с лучшими портативными плеерами. При этом он дешевле основных представителей жанра. А звучит ничуть не хуже.

«Одноклассники» не могут похвастаться продвинутым Bluetooth и таким коммуникационным потенциалом: «Каин» заменит и ЦАП, и плеер. А для кого-то и NAS.

Реальные конкуренты N5II стоят неприлично дороже. Настолько, что рассматривать их будут только самые агрессивные аудиофилы с особыми убеждениями (и предубеждениями против использованной в «Каине» аудиоразвязке).

C Cayin N5II можно спокойно остановить поиск идеального звука. И после него звук вашего смартфона покажется безнадежно плохим. К хорошему привыкаешь быстро.