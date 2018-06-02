10 самых автономных смартфонов в 2018 году

Автономность всегда была и будет одним из самых важных параметров при выборе смартфона. Во многом она зависит от емкости аккумулятора, однако без грамотной оптимизации даже рекордно мощные элементы питания могут не обеспечить длительного времени работы гаджета от одной зарядки. Именно поэтому модели с идентичными техническими характеристиками могут серьезно отличаться по своей автономности. Представители авторитетного зарубежного ресурса Tom’s Guide провели детальные испытания двух десятков современных смартфонов и вынесли свой вердикт, ответив на вопрос, какие же устройства могут называться самыми долгоиграющими в 2018 году.

Asus ZenFone 3 Zoom

Именно этот камерофон, оснащенный аккумулятором на 5 000 мАч, продержался в испытаниях дольше всех, полностью разрядившись после 16 часов и 46 минут. К слову, все устройства тестировались в одинаковых условиях при яркости экрана в 150 нит. Этого достаточно для комфортного чтения текста при искусственном освещении. ZenFone 3 Zoom представляет собой цельнометаллический фаблет, главной особенностью которого является не «живучесть», а основная сдвоенная камера с сенсорами на 12 Мп и оптической стабилизацией изображения. Кроме того, устройство оснащено 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Цена в России начинается с 24 990 рублей.

Cat S41 Еще один обладатель батарейки с емкостью 5 000 мАч. Это, безусловно, внушительный показатель, который позволил продержаться в таком же тесте 15 часов и 19 минут. То есть лидеру он уступил примерно полтора часа. Сам же гаджет имеет необычное позиционирование, и ставить его в один ряд с аналогами по начинке было бы не совсем правильно. Cat S41 создан для экстремальных условий, он сертифицирован в соответствии со стандартом MIL-STD-810G и имеет защиту от влаги и пыли класса IP68. А это значит, что он выдерживает и погружение под воду, и падения с высоты до 1,8 метра, не говоря уже о вибрации и перепадах температур. В России такой гаджет стоит 34 990 рублей.

Moto E4 Plus

Долгоиграющий аппарат не обязательно должен быть дорогим, и Moto E4 Plus — отличное тому подтверждение. Эта доступная модель в России стоит менее 10 000 рублей. В тестах она проработала 14 часов 48 минут, этого показателя удалось достичь благодаря батарейке на 5 000 мАч. Экран — 5,5″ при разрешении 1280 x 720 пикселей. Внутри у него — процессор Mediatek MT6737 с 3 ГБ оперативной памяти, а камеры — на 13 и 5 Мп.

Huawei Mate 10 Pro Это уже один из самых интересных смартфонов прошлого года, который, к сожалению, в официальной российской рознице так и не появился. За рубежом же модель оценили, в том числе и по части автономности. В тестах она проработала 14 часов и 39 минут, чего оказалось достаточно для четвертого места в этом списке. Mate 10 Pro получил стеклянно-металлический корпус, узкорамочный AMOLED-дисплей высокого качества, мощный чип HiSilicon Kirin 970 и сдвоенную основную камеру на 12 и 20 Мп. Аккумулятор же — на 4 000 мАч и с поддержкой быстрой зарядки. Недостатки у такой модели тоже имеются, к примеру, это отсутствие стандартного аудиопорта.

LG X Power

Еще один представитель линейки доступных устройств, причем смартфон далеко не новый. Он оснащен батарейкой на 4 100 мАч. Результат тестов в тех же условиях использования — 12 часов и 58 минут. Экран у него 5,3-дюймовый с HD-разрешением, процессор четырехъядерный от MediaTek. Объем оперативной памяти составил 2 ГБ, а встроенной установлено 16 ГБ с возможностью расширения. Официальная цена всем этим характеристикам вполне соответствует — 9 990 рублей.

BlackBerry KeyOne

Аппарат для всех любителей механических QWERTY-клавиатур. Его батарейка с емкостью 3 505 мАч позволила устройству занять шестое место в списке самых автономных смартфонов. По своим характеристикам модель претендует на звание крепкого середнячка, примечательного не только органами управления, но также и качественной 12-Мп камерой. Экран — 4,5-дюймовый с разрешением 1620 х 1080 пикселей. За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 625, дополненный 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Цена в России — 33 990 рублей.

Sony Xperia XA2 Ultra

Обладатель 6-дюймового экрана с разрешением 2160 х 1080 пикселей, а также аккумулятора на 3 580 мАч. Этой емкости хватило для седьмого места в списке и 12 часов 46 минут в условиях идентичного теста. Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной с возможностью расширения. За возможности съемки отвечает камера на 23 Мп, дополненная оптической стабилизацией изображения. Что примечательно, фронтальная камера тоже имеет стабилизацию при разрешении 16 Мп, что делает Xperia XA2 Ultra отличным решением для любителей селфи. Стоит он 29 990 рублей.

Cat S60 Один из самых необычных гаджетов в этом списке, ведь он обладает настоящим тепловизором. Помимо него, есть и основная камера на 13 Мп. Автономную же работу обеспечивает батарейка на 3 800 мАч. Сердцем устройства является восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 617. В паре с ним — 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Экран 4,7-дюймовый с разрешением 1280 x 720 пикселей. Управлять им можно в перчатках и при самых экстремальных температурах, будь то Крайний Север или жаркая пустыня. От ударов, влаги и пыли такой телефон тоже защищен.

Google Pixel 2 XL Топовый фаблет от компании Google оснащен батарейкой на 3 520 мАч. Это далеко не рекордный показатель, но за счет грамотной оптимизации и энергоэффективного процессора Pixel 2 XL сумел попасть в рейтинг 2018 года. Он будет интересен всем поклонникам чистой операционной системы Android и ценителям качественных мобильных камер. Pixel 2 XL по сей день считается одним из лучших камерофонов, и это вполне заслуженно. В официальной российской рознице смартфон, к сожалению, так и не появился.

ZTE Blade V8 Pro Замыкает десятку скромный ZTE, который также не попал на прилавки магазинов в России. По техническим параметрам он мало чем может выделиться на фоне многочисленных аналогов. Он оснащен батарейкой на 3 140 мАч, 5,5-дюймовым FHD-дисплеем, процессором Snapdragon 625, а также 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Камеры — на 13 и 8 Мп, есть сканер отпечатков пальцев, поддержка быстрой зарядки. Все, в общем-то, стандартно для модели среднего класса.

Для сравнения, iPhone 8 Plus в тесте Tom’s Guide продержался 11 часов и 16 минут, что обеспечило ему лишь 20-е место в общем списке испытанных устройств. Еще ниже оказался Galaxy Note 8, он на 23-й строчке. Стоит также отметить, что принципы тестирования автономности современных смартфонов различны. Чаще всего каждый гаджет подвергается стресс-тесту, имитирующему сценарий интенсивного использования. В реальных же условиях результаты могут отличаться, ведь на автономность могут влиять самые различные факторы, включая качество приема сигнала сети, используемые подключения и даже наши привычки. Об этом забывать тоже не стоит.