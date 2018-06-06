Apple заставила разработчиков детально описывать обновления приложений

Apple заставила разработчиков детально описывать обновления приложенийПосле проведения летней презентации Apple немного подкорректировала документ, в который включены все требования к составлению описаний разработчиками и издателями приложений в магазине App Store.

Согласно измененному тексту, теперь каждый разработчик или студия обязаны детально описывать изменения очередного апдейта. Apple потребовала, чтобы даже минорное обновление включало подробную информацию о внесенных изменениях.

В приложениях должны быть четко описаны изменения в разделе «Что нового». Незначительные исправления ошибок, обновления безопасности или повышение производительности могут указываться в общем описании. Значительные же изменения обязательно должны описываться отдельно.

Подобная информация содержится в официальном гиде по созданию описаний приложений, размещенном на официальном сайте в пункте 2.3.12. Подобным новшеством Apple добивается прозрачности со стороны разработчиков.