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Apple заставила разработчиков детально описывать обновления приложений
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Apple заставила разработчиков детально описывать обновления приложений 

iPhones.ru 8 часов назад
Фото: iPhones.ru
Apple заставила разработчиков детально описывать обновления приложенийПосле проведения летней презентации Apple немного подкорректировала документ, в который включены все требования к составлению описаний разработчиками и издателями приложений в магазине App Store.
Согласно измененному тексту, теперь каждый разработчик или студия обязаны детально описывать изменения очередного апдейта. Apple потребовала, чтобы даже минорное обновление включало подробную информацию о внесенных изменениях.
В приложениях должны быть четко описаны изменения в разделе «Что нового». Незначительные исправления ошибок, обновления безопасности или повышение производительности могут указываться в общем описании. Значительные же изменения обязательно должны описываться отдельно.
Подобная информация содержится в официальном гиде по созданию описаний приложений, размещенном на официальном сайте в пункте 2.3.12. Подобным новшеством Apple добивается прозрачности со стороны разработчиков.
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