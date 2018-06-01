Как выбрать идеальный смартфон? Есть план

Найти смартфон, который вам идеально подойдет, не так-то просто. Если вы хотите выбрать самый лучший смартфон, нужно определиться с целым рядом факторов. Мы составили для вас план, пользуясь которым, вы сможете совершить удачную покупку.

1. Сформулируйте для себя цель покупки Смартфонов сотни, и выбор не так уж и прост. Но вы можете отсеять неподходящие модели, четко определив, для чего вы хотите использовать свой смартфон.

Пользователи мессенджеров: вам действительно нужен смартфон только для того, чтобы поддерживать связь с друзьями? Если вы хотите просто пользоваться WhatsApp, то вам вполне хватит простенького смартфона начального уровня с хорошим интернетом. Ну и, как говорится, чтоб звонил.

Геймеры: смартфон никогда и ни за что не сможет заменить вам игровую консоль. Но если вы все равно по уши в мобильном гейминге, вам нужен высококлассный, очень мощный смартфон. Кроме того, посмотрите на лучшие игровые мобильные телефоны.

Деловые люди: для вас смартфон является постоянным компаньоном как в личном, так и в профессиональном плане. Вы открываете и редактируете документы, регулярно получаете электронные письма и управляете встречами. Для этого достаточно модели откуда-нибудь из верхушки среднего класса, топовые мощности вовсе не обязательны.

Многозадачный пользователь: у тебя есть игры, ты любишь слушать музыку, пользоваться различными приложениями и иногда писать по электронной почте. Для этого смартфона среднего класса вполне хватит.

2. Расставьте приоритеты После этого следует расставить некоторые приоритеты. Задайте себе такие вопросы: Насколько большой должен быть дисплей и какое разрешение он должен иметь?

Должен ли смартфон иметь металлизированный корпус высокого качества или для вас достаточно смартфона с пластиковым корпусом, потому что вы все равно купите защитный чехол?

Насколько хорошей должна быть камера?

Нужен ли вам самый быстрый процессор или мне достаточно среднего по мощности? 3. Выберите операционную систему Следующий шаг — выбор операционной системы. Существуют 4 самых популярных системы, каждая со своими преимуществами и недостатками. Android (Samsung, HTC, Huawei, Sony, …). С этой операционной системой у вас больше свободы, вы можете настроить свой телефон практически полностью индивидуально.

iOS ( Apple ). Apple iOS известна своей простотой использования, а также хорошо структурирована.

Windows Phone (Nokia, Samsung). Операционная система, которую вы знаете еще с ПК: стильная плитка облегчает обзор.

Blackberry OS (Blackberry). Blackberry делает фирменные смартфоны. Основное внимание уделяется деловым и офисным приложениям. 4. Найдите свой смартфон в рейтингах

Узнав, для чего вы хотите использовать свой смартфон и какая операционная система вам подходит, можно отправиться на поиски устройства. Составьте для себя список моделей на основе тех критериев, которые вы для себя разработали. Вы хотите смартфон «с претензией» или просто, чтобы поболтать?

Загляните в нашу таблицу лидеров. Там вы найдете много моделей смартфонов, которые упорядочены в соответствии с огромным множеством критериев.

Почитайте новости. Новые флагманы смартфонов часто привлекают внимание СМИ и представлены в деталях.

5. Обратите внимание на цену

Деньги играют важную роль при выборе смартфона. Высокопроизводительные устройства обычно стоят не менее 40 000 рублей. Напротив, смартфоны начального уровня часто не дороже 10 000.

Сравните цены. Часто вы можете совершать выгодные сделки, если поищете смотрите на Avito или Aliexpress.

Если вы выбрали смартфон, стоит поискать скидки на данную модель. Вы можете использовать или выгодно продавать старые смартфоны.

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