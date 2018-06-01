Видео: Honor 10 — красивый и блестящий

Компания Huawei в последнее время научилась очень неплохо производить смартфоны, которые привлекают внимание и вызывают интерес с выходом каждой новой модели. Одной из самых свежих новинок является Honor 10, который не дает сразу составить о себе впечатление.

По корпусу претензий к смартфону нет никаких. В нем все целостно и гармонично. Тут все в лучших традициях последних моделей. Передняя панель переходит плавно в боковые грани, а задняя стенка чем-то напоминает модели от Samsung, когда стекло не просто стыкуется с боковыми гранями, а имеет какой-то объем.

Кнопки по традиции справа, лоток слева, а зарядка через USB Type-C. Minijack не сдается и продолжает бороться за свое место на корпусе.

Решетка динамика чем-то напоминает ту, которая была на Huawei P20 Pro. Такой дизайн нравится не всем, но он выглядит более свежим, чем традиционной с вырезом в корпусе.

Нашлось место на корпусе и ИК-порту для управления техникой. Он находится на верхней грани, а для его использования предустановлено специальное приложение.

Сканер отпечатков пальцев находится ниже экрана. Он ультразвуковой, и все, что намекает на него, это небольшая пунктирная линия по контуру. Выглядит приятно, но не всегда легко на него с ходу попасть. Хотя едва ли придется делать это часто, так как сканирование лица есть, и работает оно отлично. Только в полной темноте бывают проблемы, но можно поднести смартфон поближе, и распознавание произойдет.

В верхней части экрана есть ставший уже мейнстримом вырез. Пока без него никуда, но если он совсем не нравится, то его можно скрыть, в меню есть соответствующая настройка.

Приятная мелочь заключается в том, что штатная пленка, наклеенная на экран, выглядит очень симметрично из-за того, что внизу в ней есть вырез под сканер отпечатков, а наверху под ту самую «челку». Небольшая разница в их форме есть, но все равно смотрится это симметрично, если не придираться к мелким различиям.

В Honor 10 установлена LTPS-матрица, а диагональ экрана составляет 5,84 дюйма. Яркости не меньше, чем в Huawei P20, а по четкости и цветопередаче вопросов минимум, так как все мы знаем, что ожидать от подобных матриц. Они сильно развились и на сегодняшний день являются очень достойным решением. В случае с Honor 10 особенно приятно удивила глубина черного цвета.

Четкость изображения даже лучше, чем в Huawei P20 Pro, и составляет 432 dpi против 408 dpi. Дело в меньшей диагонали при одинаковом разрешении. Разница всего 40 пикселей по высоте в пользу Honor 10.

Фирменные настройки цвета, когда можно настроить любой оттенок, никуда не делись, и кроме пресетов есть полностью ручная регулировка, хотя, возможно, это просто баловство.

Вообще, смартфон смотрится как красивый имиджевый элемент. Но дело в том, что он и работает так же. Не стоит думать, что это плохо, просто это так. Он шустрый, ничего не тормозит, а фирменная оболочка EMUI 8.1 не настраивает на тот лад, когда хочется что-то устанавливать, настраивать и оптимизировать. Все просто работает.

О чумовой производительности говорить не стоит, хоть смартфон и работает на топовом чипе от Huawei, а именно Kirin 970, таком же, как и Huawei P20, Huawei P20 Pro и Honor View 10. Зато процессор обладает функциями искусственного интеллекта, но об этом чуть позже.

Смартфон имеет склонность к нагреву, а после того, как температура поднимется до определенных значений, начинается троттлинг, который иногда становится сильно заметен. Но это точно не от игр типа «три в ряд». С ними все будет нормально, как и с общей производительностью смартфона.

Карт памяти конструкцией не предусмотрено, а на выбор будут предложены варианты на 64 ГБ или 128 ГБ. Оперативной памяти для России доступно только 4 ГБ, но версии с 6 ГБ существуют, и можно попробовать их найти.

Что касается звука, то его нельзя не отметить как хороший, но с мелкими придирками. Главная придирка в том, что внешний звук хоть и достаточно громкий, но по качеству не является сильной стороной смартфона. Может, он и неплох, но все познается в сравнении, и поэтому за это минус. Второй минус за отсутствие стереодинамиков. Возможно, второй излучатель как-то исправил бы ситуацию с качеством звука, но шанса ему не дали.

Дальше начинаются плюсы, и первый из них в наличии Hi-Fi-чипа. Благодаря ему звук в наушниках, особенно по проводу, очень даже неплох и вполне претендует на лавры лучшего в сегменте. А еще несколько Honor 10 могут объединяться в цепочку и воспроизводить звук одновременно, создавая что-то типа стереосистемы.

К микрофону претензий нет, собеседник слышит голос хорошо, а проблемы с качеством связи — это не к Honor. Все мы знаем, что по связи у Huawei и, стало быть, Honor нет никаких трудностей. Не зря же компания производит лучшее в мире телекоммуникационное оборудование.

К камере Honor 10 есть несколько вопросов. При хорошем освещении качество снимков отличное. Цветопередача, контрастность, яркость — все на должном уровне, хотя иногда автоматическое определение баланса белого и ошибается. Зато искусственный интеллект, который работает в том числе и с камерой, о чем свидетельствует надпись на тыльной стороне, отрабатывает как надо и может определять сцены с последующей настройкой параметров под них. За последнее время специалисты компании доработали алгоритмы определения, и теперь это работает все лучше и лучше.

Также ИИ может сортировать фотографии по событиям и людям. Что-то подобное уже было, но от этого функция не становится менее актуальной и полезной.

Модули основной камеры на 16 и 24 Мп, а снимать они могут, как обычно, в большом количестве режимов, а видеозапись возможна с разрешением до 4K.

Фронтальная камера неплохо мылит фон, а реализовано это, естественно, программно, но ошибки если и случаются, то они не столь критичны. В этом тоже большая заслуга встроенного в основной процессор модуля искусственного интеллекта. Разрешение фронтальной камеры 24 Мп, что не удивительно, так как компания всегда делала большой упор на селфи. Видео на нее можно снимать в FullHD, а стабилизации, как и в основной камере, нет.

Емкость аккумулятора выражается как 3400 мАч. Его емкость используется гораздо рациональнее, чем на многих других современных смартфонах. Опыт реальной эксплуатации показал, что он держит примерно на 30-40 процентов дольше большинства других смартфонов.

Быстрая зарядка есть и позволяет наполнить аккумулятор на 50% за 25 минут. Быстрая зарядка, кстати, в комплекте, а беспроводная не поддерживается в принципе. В комплекте также есть чехол, кабель для зарядки и инструмент для извлечения лотка с симками.

Продаваемые официально в России Honor 10 поддерживают все нужные частоты, а скорость передачи по LTE возможна до 400 Мбит/c. Если будете заказывать откуда-то, не забудьте уточнить, какие частоты будут поддерживаться конкретно вашим аппаратом.

Отдельно стоит отметить наличие NFC, который как-то не спешит приживаться в смартфонах. И даже когда заходит речь о решениях чуть выше среднего ценового сегмента, все равно стоит уточнить, есть ли он. Тут он есть, все нормально.

Honor 10 можно считать устройством для тех, кто хочет купить стильный смартфон, но не хочет сильно вникать в его настройки, и при этом не испытывать дискомфорта.

Honor 10 — это красивый аппарат, который притягивает взгляд, особенно благодаря своему корпусу и глубокому блеску стеклянной задней панели. Но при этом он не обделен технически и за свою цену предлагает большой набор возможностей, среди которых даже есть NFC.

Есть минусы в виде не самой игровой производительности или не самого лучшего внешнего динамика, но это мелочи. Сомнительный сканер отпечатков под экраном тоже можно отметить, если совсем начать придираться, но скорее он просто на любителя.

В остальном претензий к Honor 10 нет, и его можно считать достойным продолжателем рода смартфонов Huawei/Honor.