LG анонсировала портативные колонки Xboom Go

Компания LG показала новую серию портативных колонок Xboom Go по очень интересной цене, с учетом бренда и возможностей. Линейка включает в себя три модели, каждая с поддержкой кодека aptX для более качественного звучания.

В серию LG Xboom Go вошли колонки PK3, PK5 и PK7, где у младшей модели PK3 есть защита от влаги IPX7 и батарея 5200 мАч, которой хватит на 12 часов автономной работы. PK5 (на фото) может похвастать встроенной подсветкой, защитой IPX5 и зарядом на 18 часов непрерывного воспроизведения музыки. Что же до топовой колонки PK7, то тут есть и подсветка, и защита IPX5, и целых 22 часа автономной работы, а ее мощность равна 40 ваттам. Колонки LG Xboom Go можно купить уже сегодня по цене 100, 150 и 250 долларов США за РК3, 5 и 7 соответственно, но пока только Южной Корее — их мировой релиз состоится немного позже и, вероятно, по другой цене.

Сразу отметим, что это просто колонки с модулем Bluetooth внутри — у них нет смарт-функций, они не понимают голосовые команды, так что это просто портативный бумбокс, не более того. На этом фоне очень выделяется российская колонка Яндекс. Станция — это уже как раз смарт-решение по цене ровно 10000 рублей, но оно уже не портативное, и использовать его можно только в помещении, где есть сеть 220 вольт.