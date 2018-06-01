Ещё
LG анонсировала портативные колонки Xboom Go
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

LG анонсировала портативные колонки Xboom Go 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
Компания LG показала новую серию портативных колонок Xboom Go по очень интересной цене, с учетом бренда и возможностей. Линейка включает в себя три модели, каждая с поддержкой кодека aptX для более качественного звучания.
В серию LG Xboom Go вошли колонки PK3, PK5 и PK7, где у младшей модели PK3 есть защита от влаги IPX7 и батарея 5200 мАч, которой хватит на 12 часов автономной работы. PK5 (на фото) может похвастать встроенной подсветкой, защитой IPX5 и зарядом на 18 часов непрерывного воспроизведения музыки. Что же до топовой колонки PK7, то тут есть и подсветка, и защита IPX5, и целых 22 часа автономной работы, а ее мощность равна 40 ваттам. Колонки LG Xboom Go можно купить уже сегодня по цене 100, 150 и 250 долларов США за РК3, 5 и 7 соответственно, но пока только Южной Корее — их мировой релиз состоится немного позже и, вероятно, по другой цене.
Сразу отметим, что это просто колонки с модулем Bluetooth внутри — у них нет смарт-функций, они не понимают голосовые команды, так что это просто портативный бумбокс, не более того. На этом фоне очень выделяется российская колонка Яндекс. Станция — это уже как раз смарт-решение по цене ровно 10000 рублей, но оно уже не портативное, и использовать его можно только в помещении, где есть сеть 220 вольт.
MDDevice: последние новости
Безрамочный смартфон Lenovo Z5 выйдет на следующей неделе Смартфон Huawei Honor Play 7 стоит менее $100 Частота обновления экрана ноутбука Asus ROG GL504 равна 144 Гц
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карты Visa перестали работать66
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией662
«Воскрешение» героя Афгана, месть «Чебурашки» и другие события дня13
Актрису сбросили с 19 этажа44
Порошенко построит мост в Европу159
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение