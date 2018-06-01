Belkin начала продавать новые зарядки для iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Важным событием для производителя аксессуаров Belkin в рамках CES 2018 стал релиз новых беспроводных зарядных устройств для iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Прошло полгода, и Belkin Boost Up Bold Wireless Charging Pad с Charging Stand наконец стали доступны для покупки.

Новые зарядки выглядят стильно и минималистично. Главной особенностью Charging Pad стала быстрая зарядка до 10 Вт для всех Qi-совместимых устройств. Также новое устройство поддерживает 7,5 Вт для быстрой беспроводной зарядки iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Charging Stand имеет тот же «круглый дизайн» и те же цвета, что и Pad, но в нем есть рамка, которая позволяет заряжать iPhone в альбомном или портретном режиме, чтобы смартфон не находился постоянно в горизонтальном положении.

Новые зарядные устройства стоят 60 долларов (Charging Pad) и 70 долларов (Charging Stand). Ожидается, что скоро они станут доступны для покупки в России