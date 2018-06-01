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Потенциальный iPhone 9 показался на рендерах и видео
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Потенциальный iPhone 9 показался на рендерах и видео 

Ferra.ru 2 часа назад
Ресурс MySmartPrice опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску в 2018 году смартфона iPhone. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.
Ожидается, что в 2018 году Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, а также 6,1-дюймовую LCD-модель. Все они получат безрамочный дизайн и функцию распознавания пользователя по лицу Face ID. Их анонс должен состояться в сентябре, на традиционном ежегодном пресс-мероприятии, посвящённом новому поколению iPhone.
На рендерах показан «недорогой» 6,1-дюймовый iPhone, который может получить название iPhone 9. Они показывают безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X и одинарную основную камеру. По большому счёту, камера станет самым заметным отличием в дизайне от iPhone X, даже размещение кнопок осталось прежним, решётка динамика и порт на нижней грани выглядят идентично.
По физическим размерам, смартфон окажется толще — 8,3 мм, тогда как у iPhone X толщина составляет 7,7 мм. Остальные габариты — 150,9 x 76,5 мм, тогда как iPhone X компактнее — 143,6 x 70,9 мм. Судя по всему, Apple сохранит пропорции экрана 19,5:9.
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