Полторы недели с Sony Xperia Ear Duo

Не так давно мы рассказывали вам о презентации в России новых наушников от Sony, которые получили название Xperia Ear Duo. Тогда мы обещали дать оценку наушникам не по горячим следам, а после изучения в реальных условиях эксплуатации. И вот время пришло.

За время эксплуатации я смог проверить их буквально во всех сценариях использования, которые приводились на презентации. Я пользовался ими в аэропорту, в поезде, на прогулке, в метро и в холле гостиницы, сидя за ноутбуком. Основные характеристики наушников и описание их конструкции уже были приведены в этой статье, поэтому сейчас я просто поделюсь опытом использования.

Первое впечатление от наушников было очень необычным. Сначала мне показалось, что они немного давят на уши из-за своей формы и жесткости конструкции. Потом это ощущение постепенно усиливалось, но через несколько раз ношения я действительно смог ходить в них в течение нескольких часов.

Правда, если в течение всего времени, которое они находятся на голове, случать музыку, то все равно придется снимать их каждые три часа. Иногда время прослушивания бывает чуть дольше, но все равно не настолько, чтобы дотянуться до заявленных четырех часов. При этом зарядный бокс, судя по ощущениям, действительно выдает то, что обещает производитель, а именно три цикла зарядки.

Вообще, опыт эксплуатации лишний раз подтвердил, что эти наушники не для музыки, что и не отрицали представители компании во время интервью, которое удалось у них взять после презентации. Наушники созданы больше как ассистент в повседневных делах и позволяют получать информацию, разговаривать по телефону и как бонус слушать музыку.

Дела с музыкой обстоят не так хорошо из-за того, что звук в ухо поступает как бы извне. Звуковая трубка подводится к уху, но не закрывает его, как вставные наушники и тем более затычки. Поэтому колебания из наушников смешиваются с внешними звуками, и качество падает. Именно по этой причине и не стоит ждать от них басов.

Когда я шел по улице и слушал музыку на громкости, близкой к максимальной, все было нормально, и качество мне даже казалось весьма приличным для такого типа наушников. Но стоило мне спуститься в метро, как я понял, что я вообще ничего не слышу. Если в обычных вкладышах или внутриканальных наушниках еще можно что-то понять, то тут не слышно вообще ничего.

Поэтому метро и другие сильно шумные места являются экстремальными для этих наушников. На презентации говорили, что они помогают не пропустить свой рейс и не попасть под машину, когда переходишь дорогу. В качестве дополнительных примеров привели прослушивание музыки или аудиокниг в парке или на берегу моря, когда не хочется отвлекаться от внешних шумов. В этих условиях наушники действительно смотрятся неплохо. Я гулял в них по вечернему городу, и это было даже приятно.

Правда, использование в аэропорту вызвало смешанные чувства. Дело в том, что когда ты в них, они иногда издают звуки. Это могут быть уведомления или сигнал скорой разрядки аккумулятора. Когда я слышал такой звук и одновременно с этим шум на фоне, я иногда не понимал, откуда он идет. Все же это очень непривычное ощущение, когда слышишь музыку и не понимаешь, какие звуки относятся к ней, а какие к внешней среде.

Когда приходилось говорить по телефону, качество было просто отличным. Надо отдать должное инженерам, но в этом вопросе они и правда отработали как надо. Даже те, кто всегда жаловался на то, как меня слышно при разговоре через какую-либо гарнитуру, сказали, что в этот раз слышно меня очень хорошо.

В конструкции предусмотрено 4 микрофона, и именно они позволили сделать звук таким, что его качество не снижала даже находящаяся рядом дорога.

Я не люблю разговаривать через обычные гарнитуры с наушниками-затычками, так как не слышу себя и создается неприятный для меня эффект. Xperia Ear Duo позволяют разговаривать как по обычному телефону. То есть слышать себя и немного окружающий мир. Из этого можно сделать вывод, что для разговоров данный аксессуар подходит очень хорошо. Даже если вы захотите поговорить, прижав трубку к уху, снимать наушники не придется. Опять же спасибо конструкции.

Вот к чему есть вопросы, так это к качеству работы сенсорных панелей, размещенных на каждом наушнике. Проблема в том, что работают они пока не так корректно, как хотелось бы. Свайп должен менять громкость, но он иногда засчитывается как касание, которое останавливает музыку. А само касание для остановки музыки иногда срабатывает не с первого раза. Но двойные и тройные касания для перемотки музыки работают всегда отлично.

Возможно, дело в том, что нам достался предпродажный образец, который может иметь некоторые недочеты. Отчасти это относится и к жестам управления музыкой. Даже во время интервью с представителями компании они признали, что работают жесты пока не очень хорошо, но система сама обучается отличать случайные жесты от намеренных.

Суть жестов сводится к тому, что поворот головы перематывает песню, кивок принимает звонок, а мотание головы при входящем вызове отклоняет его. Этот режим можно отключить, и я это сделал после того, как переходил через железную дорогу и три раза переключил песню, смотря по сторонам.

Наушники совместимы со всеми смартфонами на Android и iOS. Я тестировал их с iPhone X и Huawei P20 Pro. Пока для Android поддерживается больше функций, чем для iOS, но представители компании обещали, что различия скоро будут ликвидированы. Отдельно стоит отметить, что специальных функций для смартфонов Sony нет и смартфоны на Android в этом плане равны.

Конечно, недочеты в этих наушниках есть, и они немного пугают, особенно на фоне розничной цены, которая составляет 19 990 рублей, но работа ведется, и с поступлением наушников в продажу часть из них удалось решить. Ну и не стоит забывать, что нам достался предсерийный образец, который не лишен некоторых дополнительных недочетов.