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MSI GS65 — почти идеал?
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MSI GS65 — почти идеал? 

Игромания.ру 38 минут назад
Фото: Игромания.ру
Буквально недавно мы вам рассказывали о том, что MSI представила в России новые ноутбуки на базе свежих процессоров Intel Coffee Lake — старший GT75 на Core i9-8950HK и тонкий и стильный GS65 на базе i7-8750H.
Тогда мы обещали, что обзоры на ноутбуки уже готовятся. Обещали — сделали. О GT75 мы подробно рассказали на нашем сайте, а GS65 разобрали в видео на YouTube, и эта машинка сумела нас поразить.
На сегодня — это, пожалуй, один из самых удобных игровых ноутбуков в продаже. Он весит всего 2 кг, в толщину — меньше двух сантиметров, а по общим габаритам лишь слегка больше стандартной 13-шки. И это при том, что перед нами полноценная 15-дюймовая модель с отличной клавиатурой, IPS-матрицей на 144 Гц и очень мощной начинкой.
В базе лежит шестиядерный Coffee Lake с дюжиной потоков, два Nvme, 16 ГБ оперативки и NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q. О всех плюсах и, конечно же, недостатках, можно узнать из нашего обзора.
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