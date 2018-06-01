MSI GS65 — почти идеал?

Буквально недавно мы вам рассказывали о том, что MSI представила в России новые ноутбуки на базе свежих процессоров Intel Coffee Lake — старший GT75 на Core i9-8950HK и тонкий и стильный GS65 на базе i7-8750H.

Тогда мы обещали, что обзоры на ноутбуки уже готовятся. Обещали — сделали. О GT75 мы подробно рассказали на нашем сайте, а GS65 разобрали в видео на YouTube, и эта машинка сумела нас поразить.

На сегодня — это, пожалуй, один из самых удобных игровых ноутбуков в продаже. Он весит всего 2 кг, в толщину — меньше двух сантиметров, а по общим габаритам лишь слегка больше стандартной 13-шки. И это при том, что перед нами полноценная 15-дюймовая модель с отличной клавиатурой, IPS-матрицей на 144 Гц и очень мощной начинкой.

В базе лежит шестиядерный Coffee Lake с дюжиной потоков, два Nvme, 16 ГБ оперативки и NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q. О всех плюсах и, конечно же, недостатках, можно узнать из нашего обзора.