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Открыта предварительная регистрация на глобальную версию MapleStory M
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Открыта предварительная регистрация на глобальную версию MapleStory M 

MMO13 1 час назад
Фото: MMO13
Мобильная MMORPG MapleStory M недавно вышла в формате ограниченного запуска. Скачать из магазина все еще нельзя, но при должном упорстве у вас получится запустить игру. Однако если вы не хотите «танцевать с бубном» и просто ждете глобального запуска, то можете пока что пройти предварительную регистрацию на официальном сайте. За это вы получите несколько неплохих подарков на старте. А если вы дополнительно зарегистрируетесь в Google Play, то вам дадут пару бустеров на опыт и билет на 30 минут авто-охоты.
В официальной группе Facebook также проходит конкурс, позволяющий выиграть смартфоны iPhone X или Samsung Galaxy S9. Для этого нужно поделиться опубликованным трейлером на своей странице.
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