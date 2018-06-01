Открыта предварительная регистрация на глобальную версию MapleStory M

Мобильная MMORPG MapleStory M недавно вышла в формате ограниченного запуска. Скачать из магазина все еще нельзя, но при должном упорстве у вас получится запустить игру. Однако если вы не хотите «танцевать с бубном» и просто ждете глобального запуска, то можете пока что пройти предварительную регистрацию на официальном сайте. За это вы получите несколько неплохих подарков на старте. А если вы дополнительно зарегистрируетесь в Google Play, то вам дадут пару бустеров на опыт и билет на 30 минут авто-охоты.

В официальной группе Facebook также проходит конкурс, позволяющий выиграть смартфоны iPhone X или Samsung Galaxy S9. Для этого нужно поделиться опубликованным трейлером на своей странице.