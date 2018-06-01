Незаменимое устройство для любого автомобиля

Какое дополнительное устройство — одно из самых нужных в любом автомобиле? Это, конечно же, авторегистратор. Почему именно он? Учитывая то, что многие непорядочные члены общества поняли, как можно быстро заработать, проводя различные манипуляции, без авторегистратора никуда. И если ты думаешь, что авторегистратор нужен только в случае аварии, то ты ошибаешься. Автоподставы, кидающиеся под колёса бабки и подростки, имитирующие сильные увечья, вымогательство денег посредством угроз расправы над транспортным средством или простой вандализм, воровство комплектующих — это лишь часть проблем, с которыми может столкнуться любой водитель. Ещё одно важное устройство — радар-детектор. Оно определяет радары, направленные на машину, и сообщает об этом водителю. Радар-детектор создан не для того, чтобы гонять по городу и останавливаться только там, где водителя могут оштрафовать за несоблюдение ПДД, а для определения опасных зон, так как именно там чаще всего устанавливаются камеры и устройства, отслеживающие скоростной режим. Радар-детектор сообщит о том, что ты приближаешься к месту, где установлены камеры, и что тебе необходимо сбавить скорость: например, перед пешеходным переходом или на опасном участке дороги. Обычно водители устанавливают комбинированные устройства, в которых имеются функции видеофиксации и отслеживания радаров. Чаще всего такие устройства имеют высокую стоимость и низкую надёжность из-за сложности производства. Но есть модель Playme Arton, которая сочетает в себе сразу три устройства — авторегистратор, радар-детектор и GPS-информатор — и при этом имеет высокую надёжность и современный функционал. В этой статье мы расскажем о плюсах Playme Arton, и ты поймёшь, что это устройство — одно из лучших на рынке.

Положительные качества Playme Arton как видеорегистратора

1. Высокое качество записи. Любой водитель, который видел запись с регистратора в разрешении Full HD знает, насколько точно камера передаёт картинку. Видны все мелкие детали, и можно разглядеть даже грязный номер быстро скрывающегося с места ДТП транспортного средства. Playme Arton имеет двухмегапиксельную камеру с низким уровнем шума и широкоугольным объективом с углом обзора 146 градусов, которая делает ещё более качественную съёмку в разрешении Super HD 2304x1296 пикселей, что позволяет запечатлеть любые детали с высокой чёткостью даже в сумерках. Кодек H.264, использующийся для записи видео, делает съёмку плавной и исключает появление артефактов. 2. GPS-модуль. Этот модуль отслеживает маршрут и фиксирует его на видео. Также на видео накладывается дата, время и скорость. Всё это позволяет даже в спорных моментах доказать свою правоту. 3. Акселерометр с регулировкой чувствительности. Сенсор фиксирует резкие торможения, разгоны, повороты и вращения. То есть даже когда автомобиль припаркован, при резком ударе авторегистратор Playme Arton включится и начнёт записывать видео. При этом видео при срабатывании сенсора будет защищено от перезаписи. 4. Бесшовная запись. Playme Arton записывает бесшовное видео, что делает отснятый материал более достоверным доказательством в суде. 5. Встроенные микрофон и динамик. Качественный микрофон записывает даже тихие звуки. Playme Arton автоматически начинает записывать видео после подключения питания. Запись происходит в циклическом режиме. Подробнее узнать о Playme Arton →

Положительные качества Playme Arton как радар-детектора

Одно из главных достоинств Playme Arton — это самая свежая база радаров. Радар-детектор обнаруживает все российские полицейские камеры и радары сезона 2018/2019, среди которых известные у водителей «Кордон», «Кречет», «Крис-П», «Скат», «Стрелка-СТ/М» и другие системы. База данных обновляется, так что ты будешь знать обо всех препятствиях на пути твоего движения, даже если камера или радар были установлены недавно. При приближении к камерам или радарам Playme Arton оповестит тебя голосовым сообщением. Также радар-детектор имеет скоростные пороги для звукового оповещения. Радар-детектор имеет два вида чувствительности: «Город» и «Трасса», что позволяет уменьшить количество ложных срабатываний.

Общие плюсы Playme Arton

1. Комбо-устройство. То, что в одном устройстве сочетаются сразу три, делает Playme Arton не только удобным в использовании, но и позволяет сэкономить место. К тому же одно небольшое устройство выглядит куда эстетичнее, чем несколько, установленных в разных частях лобового стекла. 2. Качественный дисплей. Диагонали 3 дюйма достаточно для просмотра видео, что позволяет демонстрировать запись инспектору ДПС для доказательства своей правоты. 3. Быстродействие. В Playme Arton установлен процессор MSTAR-8328P, который записывает плавное видео без артефактов и быстро реагирует на наличие камер или радаров. 4. Удобное управление. Настройка устройства производится с помощью клавиш, что упрощает взаимодействие. Особенно это заметно тем, кто уже сталкивался с настройкой сенсорных устройств на ходу. 5. Работает практически в любых условиях. Playme Arton работает без сбоев от -20 до +60 градусов. 6. Высокое качество сборки. Устройство собирается в Китае на современном оборудовании и по качеству не уступает корейской технике. 7. Высокий запас аккумулятора. Полного заряда аккумулятора на 400 мАч достаточно для значительного времени записи видео в автономном режиме. 8. Поддержка карт памяти. В Playme Arton можно установить карту памяти до 128 гигабайт.

А теперь самый главный плюс Playme Arton — его цена. Стоимость устройства составляет всего 9900 рублей. Для сравнения: даже простые авторегистраторы с подобным функционалом стоят всего на пару тысяч дешевле, а ведь в Playme Arton сразу три устройства! Отдельно все три устройства, входящие в Playme Arton, будут стоить на несколько тысяч больше. При этом отдельные устройства придётся настраивать и устанавливать в разные места лобового стекла, уменьшая угол обзора. Playme Arton компактен, имеет современный дизайн и не ухудшает обзор водителю. Купить Playme Arton →