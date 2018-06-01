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Apple уже работает над процессором для Mac в секретной лаборатории
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Apple уже работает над процессором для Mac в секретной лаборатории 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Apple Insider
В прошлом месяце компания Apple впервые приоткрыла завесу тайны над планом Project Kalamata по разработке собственного процессора на замену Intel в Mac-компьютерах. Ранее говорилось о запуске деятельности в этом направлении в 2020 году. Теперь стало известно, что компания уже открыла «секретную» лабораторию в Орегоне. Об этом сообщило издание The Oregonian.
В эту лабораторию Apple наняла почти пару дюжин инженеров, бывших ранее сотрудниками Intel. Точное месторасположение лаборатории неизвестно, но осведомлённые источники говорят об окрестностях Хилсборо и Бивертона.
Переход со сторонних поставщиков на собственные разработки по процессорам поможет снизить предпродажную стоимость и даст Apple больше контроля дан процессом производства в целом.
Изначально Apple планировала дополнить процессоры Intel собственными чипами для режима Power Nap. Сейчас же речь идёт о том, что такой чип Power Nap станет только одним шагом в общем плане по полному переходу на собственные процессоры.
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