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Стала известна главная особенность будущего iPhone
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Стала известна главная особенность будущего iPhone 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Телефон получит 6-дюймовые объективы с пятикратным увеличением.
Эксперты заявили, что в следующем году увидит свет iPhone, у которого вероятнее всего будет тройная камера на задней панели. Об этом сообщает издание Taiwan's Economic Daily News.
В отчете также говорится, что телефон получит 6-дюймовые объективы с пятикратным увеличением. Это повысит качество съемки при плохом освещении, а также значительно упростит работу с технологией дополненной реальности.
По словам экспертов, ожидается, что iPhone с тремя камерами выйдет в 2019 году, а в этом году камера «яблочного» смартфона существенный изменений не получит.
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