Стала известна главная особенность будущего iPhone

Телефон получит 6-дюймовые объективы с пятикратным увеличением.

Эксперты заявили, что в следующем году увидит свет iPhone, у которого вероятнее всего будет тройная камера на задней панели. Об этом сообщает издание Taiwan's Economic Daily News.

В отчете также говорится, что телефон получит 6-дюймовые объективы с пятикратным увеличением. Это повысит качество съемки при плохом освещении, а также значительно упростит работу с технологией дополненной реальности.

По словам экспертов, ожидается, что iPhone с тремя камерами выйдет в 2019 году, а в этом году камера «яблочного» смартфона существенный изменений не получит.