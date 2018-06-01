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Жесткий диск компьютера можно разрушить акустической атакой с обычных динамиков
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Жесткий диск компьютера можно разрушить акустической атакой с обычных динамиков 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Специалисты по информационной безопасности из университетов Мичигана и Чжецзяна перепроверили работы друг друга и подтвердили факт обнаружения новой критической аппаратной уязвимости. Потенциально ей подвержено огромное количество классических жестких дисков по всему миру. Считывающая головка жесткого диска должна предельно точно позиционироваться в пространстве, для чего ее оснащают разными сенсорами. Именно они и были выбраны в качестве объекта атаки — оказалось, что ультразвуковые колебания извне вполне могут спровоцировать помеху. И если выстроить правильную тактику атаки, то череда сбоев в системе контроля головки заставит защитный механизм по ошибке сдвинуть ее за пределы зоны эксплуатации. А это — необратимые повреждения самого устройства и записанных данных.
Можно обойтись и без ультразвука, говорят китайские исследователи — если акустическая система достаточно мощна, то и обычные звуковые волны могут создать опасные вибрации. Речь идет о смещении головки диска на сотые доли миллиметра — хватит сильного хлопка или удара по корпусу устройства, чтобы нарушить его работу. Причем сделать это можно даже при помощи собственных динамиков системы, например, в ноутбуке Dell XPS 15 9550 акустическая система выдает громкость в 103 дБ, а для поломки жесткого диска хватит и 96,5 дБ.
Спровоцировать подобную атаку относительно несложно, если знать точное расположение жертвы и излучающего устройства. Достаточно простого скрипта для активации звуковой карты, причем компьютер не потребуется взламывать — можно просто прислать «модифицированный» музыкальный файл, который пользователь запустит сам. Особенно уязвимы многочисленные компьютеры в госучреждениях, где зачастую стоит устаревшее дешевое оборудование, а пользователи не отличаются квалификацией в вопросах информационной безопасности.
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