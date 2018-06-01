Вырез в дисплее вам не нравится, но почему?

В настоящее время почти все производители стали использовать вырез в дисплее в своих устройствах. Скоро даже бюджетная линейка Redmi получит данную особенность. Проблема заключается в том, что пока не все способны принять монобровь. Но почему? В чем кроется причина такой большой ненависти к вырезу в дисплее?

Давайте начнем с того, что в Android P появилась поддержка выреза. Таким образом, с выходом обновления Android P производители вырежут так называемые «костыли» из своих флагманов. Поддержка выреза в Android P позволит на всех устройствах обыгрывать вырез одинаково, к тому же выход дальнейших обновлений Android сможет изменять взаимодействие с вырезом сразу на всех устройствах.

Кроме того, даже если принять во внимание «костыли», которые предлагают производители, вырез можно скрыть почти на всех аппаратах. Конечно, пока в Android P я такой функции не заметил, однако не исключено, что в дальнейшем в систему добавят такую возможность. В связи с этим непонятно негодование пользователей. Если не нравится вырез, его можно скрыть.

Более того, вырез удобен, ведь статус-бар теперь не занимает лишнее место на экране, а располагается на одном уровне с вырезом. У пользователей появляется больше полезного пространства. В этом и заключается основная суть выреза — увеличить полезную область экрана.

Многие могут связывать нелюбовь к вырезу с привычками, но если ссылаться на привычки, мы бы до сих пор использовали кнопочные телефоны. Я всё же сторонник развития рынка и всего нового. Не нужно бояться вырезов и не стоит думать, что вырез — это глупая копия iPhone X. Во-первых, вырез появился изначально в Essential Phone, который вышел раньше iPhone X, а учитывая количество смартфонов с вырезом, это уже скорее тренд, точно так же в своё время трендом стал сканер отпечатков пальцев.

Таким образом, мне действительно непонятен весь «хейт» по отношению к вырезу, и всё это больше похоже на важничанье, желание выделиться и осудить что-либо, ведь это стало так модно.

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