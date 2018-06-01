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Безрамочный Alcatel 1X оценен дешевле 6 тысяч рублей
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Безрамочный Alcatel 1X оценен дешевле 6 тысяч рублей 

Ferra.ru 50 минут назад
Бренд Alcatel, принадлежащий китайской TCL Communication, объявил о начале продаж в России смартфона Alcatel 1X. Это доступная модель в модном сейчас безрамочном дизайне и на базе свежей операционной системы Android 8 Oreo.
Alcatel 1X оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением FWVGA+ (960 x 480 пикселей), камерами на 13 и 5 Мп. Интересно, что в односимочном варианте основная камера имеет разрешение 8 Мп. Аппаратной основой четырёхъядерный процессор Mediatek MT6739, 1 или 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 2460 мАч.
Размеры составляют 147,5 x 70,6 x 9,15 мм, а вес — 151 грамм. Смартфон доступен в трёх цветах: тёмно-серый, тёмно-синий и золотистый, по рекомендованной розничной цене 5990 рублей.
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