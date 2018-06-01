Обзор смартфона Alcatel 5: врио флагмана

Бюджетный смартфон в пластиковом корпусе, поверхность которого напоминает шлифованный металл, привлекает внимание своим нешаблонным дизайном, частью которого стал «высокий» экран с тонкими рамками. Другая «фишка» устройства — дуэт фронтальных камер со вспышкой и широкоугольной оптикой. Этот же фото-модуль, наряду с дактилоскопическим сканером, может использоваться для биометрической разблокировки девайса. Со всеми плюсами и минусами Alcatel 5 разобрались Вести.Hi-tech

На MWC 2018 китайская компания TCL Communication, владеющая брендом Alcatel, представила новое семейство смартфонов, состоящее из полудюжины устройств, причем все они получили «высокие» экраны с пропорцией сторон 18:9. Существующую неразбериху в названиях сменила последовательная нумерация моделей от младших к старшим — 1 (1X, 1C), 3 (3X, 3, 3V, 3C) и 5. К слову, похожий подход используется сегодня в иерархии девайсов другого известного и вновь возрожденного бренда. Интересно, например, что на Alcatel 1Х впервые в мире установлена операционная система Android Oreo (Go Edition), а вот роль флагмана в семействе, судя по всему, временно, исполняет бюджетный Alcatel 5, который и достался нам на тестирование.

Обзор Alcatel 5: технические характеристики Модель: 5086D ОС: Android 7.0 (Nougat) Процессор: 64-разрядный MediaTek MTK6750, архитектура ARMv8, 8 ядер ARM Cortex-A53 (4x1,5 ГГц + 4x1,0 ГГц) Графический сопроцессор: ARM Mali-T860 MP2 Оперативная память: 3 ГБ Память для хранения данных: 32 ГБ, гибридный слот для карт памяти microSD/HС, до 32 ГБ Интерфейсы: Wi-Fi b/g/n (2,4 ГГц), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Bluetooth 4.2, USB Type-C (2.0), CTIA 3,5-мм для наушников Экран: емкостной, IPS, Full Lamination, диагональ 5,7 дюйма, FullView (18:9), разрешение HD+ (1440x720 точек), плотность пикселей на дюйм 282 ppi, защитное стекло 2.5D Основная камера: 12 МП, оптический размер 1/2.8 дюйма, размер пикселя 1.25 мкм, 5-линзовый объектив, апертура f/2.2, фазовый автофокус (0.3 сек.), видео 1080p@30 fps, EIS, 2-тональная светодиодная вспышка Фронтальный фото-модуль: основная камера — 13 МП, оптический размер 1/3.06 дюйма, размер пикселя 1.12 мкм, 5-линзовый объектив, угол обзора 80 градусов, апертура f/2.0; вспомогательная камера — 5 МП, оптический размер 1/4 дюйма, размер пикселя 1.4 мкм, 6-линзовый объектив, угол обзора 120 градусов, апертура f/2.4, видео 1080р@30 fps, светодиодная вспышка Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G Cat. 4 (до 150/50 Мбит/с) LTE-FDD: b1, b3, b7, b8, b20, b28A Формат SIM-карт: nanoSIM (4FF) Количество SIM-карт и режим: 2, DSDS Навигация: GPS/ГЛОНАСС, A-GPS Радио: FM-тюнер с RDS Сенсоры: акселерометр, гироскоп, компас, дактилоскопический сканер, датчики освещенности и приближения Батарея: несъемная, литий-ионная, 3 000 мА*ч, время зарядки 2ч 12мин. Цвет: золотистый, черный Габариты: 152,35x71,1x8,45 мм Вес: 144 г Обзор Alcatel 5: дизайн, эргономика

Дизайн Alcatel 5, конечно, нельзя назвать уникальным, однако он вполне тянет на то, чтобы называться нешаблонным. Разработчики сумели избежать типовой лицевой панели с «высоким» экраном, включая модную ныне «челку». При этом, плашка ("лоб") с линейчатой текстурой, где размещаются фронтальные камеры, вспышка и датчики, оказалась довольно просторной, в отличие от узкого «подбородка» под дисплеем и тонкими боковыми рамками.

Для задней панели из пластика используется напыление с эффектом шлифованной металлической щеткой поверхности, что создает полную иллюзию цельнометаллического корпуса. Симметричный разъем USB Type-C на нижнем торце гармонично вписывается в общую картину. Можно сказать, что, с учетом декоративного ободка у объектива тыловой камеры, сделана успешная попытка добиться ощущения более дорогой вещи, чем есть на самом деле. Заметим, что широкие отступы сверху и снизу от экрана для своих Xperia обычно щедро отвешивает компания Sony. Кстати, некая угловатость форм Alcatel 5 тоже навевает определенные ассоциации.

Для корпуса новинки предусмотрено всего два окраса — черный и золотистый. По сравнению с 5,7-дюймовыми «одноклассниками» в металлических корпусах — Meizu M6s (наш обзор здесь) и Xiaomi Redmi 5 — габаритные размеры Alcatel 5 практически не отличаются: (152,35x71,1x8,45 мм) против (152x72,5x8 мм) или (151,8x72,8x7,7 мм). Ну а вес «металлических» соперников предсказуемо больше — 144 г против 160 г или 157 г, соответственно.

Лицевая поверхность Alcatel 5, включая экран, защищена закаленным стеклом с эффектом 2.5D. Над дисплеем расположилась длинная и тонкая декоративная решетка «разговорного» динамика, в окружении объективов фронтальных камер (слева), вспышки, светодиодного индикатора, а также датчиков освещенности и приближения (справа).

Наэкранные кнопки управления «Назад», «Домой», «Недавние приложения» при активации соответствующей настройки умеют «прятаться», освобождая место на дисплее.

На правом ребре собрали вместе отличающиеся по размеру качельку регулировки громкости и кнопку питания/блокировки. Последнюю также легко распознать наощупь по резной насечке на ее поверхности.

Левое ребро отвели для закрытого слота, где места в лотке предполагают одновременное размещение, либо двух модулей идентификации абонента (формата nanoSIM), либо nanoSIM-карты и карты памяти microSD. Чтобы открыть замок комбинированного слота потребуется специальный инструмент, в качестве которого также подойдет тонкая канцелярская скрепка.

Верхний торец корпуса заняли 3,5-мм коннектор для аудиогарнитуры (CTIA), а также отверстие для второго микрофона (шумоподавления).

На нижнем торце в окружении декоративных решеток поместили разъем USB Type-C (USB 2.0). Под правой группой отверстий (экран сверху) скрыт «мультимедийный» динамик, а под левой — «разговорный» микрофон.

На задней панели, украшенной логотипом Alcatel,

нашлось место вертикально расположенным объективу основной камеры, 2-тональной светодиодной вспышке и площадке дактилоскопического сканера.

Размеры 5,7-дюймового аппарата, благодаря пропорции сторон экрана 18:9, позволяют управляться с ним, практически не прибегая к помощи второй руки. К тому же, в настройках производитель предусмотрел средства упрощающие подобное управление.

Обзор Alcatel 5: экран

Смартфон Alcatel 5 оснастили «высоким» 5,7-дюймовым IPS-экраном типа FullView с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (1440х720 точек). Количество пикселей на дюйм при таком раскладе достигает 282 ppi. Использование технологии полного ламинирования (Full Lamination) говорит о совмещении сенсорной панели с защитным стеклом, что позволяет уменьшить отражение света, а также сохранить отображаемые цвета на сравнительно больших углах просмотра.

Уровень подсветки можно регулировать либо вручную, либо автоматически (опция «Авторегулировка яркости»). Технология мультитач позволяет обрабатывать до пяти одновременных нажатий на емкостном экране, что подтверждают результаты программы AntTuTu Tester. В так называемом «Ночном режиме», который можно активировать и по расписанию, самостоятельно настраивается цветовая температура.

В настройках изображения предлагается задействовать возможности технологии MiraVision, где, помимо пресетов «Стандарт» и «Яркий», предусмотрен пользовательский режим с обилием различных настроек, включая контрастность, насыщенность, яркость, а также ряд других параметров,

в том числе, например, цветовую температуру.

Интересно, что на выбор в настройках предлагается два эффекта выключения экрана — «Старый телевизор» и «Плавное затухание». Олефобное покрытие на защитном стекле с эффектом 2.5D имеется, причем, вполне качественное.

Обзор Alcatel 5: камеры

Поскольку одной из главных «фишек» Alcatel 5 стал дуэт фронтальных камер, то начнем именно с него. Как уже отмечалось, сдвоенный фото-модуль на лицевой панели смартфона состоит из двух камер и вспышки. Основная камера с 13-МП матрицей (оптический размер 1/3.06 дюйма, пиксель 1.12 мкм) получила 5-линзовый объектив с апертурой f/2.0 и углом обзора 80 градусов.

Вторая 5-мегапиксельная камера (1/4 дюйма, 1.4 мкм) с 6-линзовым широкоугольным объективом светосилой f/2.4 «смотрит» несколько шире — ее угол обзора 120 градусов. Максимальное разрешение снимков при пропорции сторон 4:3 составляет 4160х3120 точек (13 МП) и 2560х1920 точек (5 МП), соответственно.

Тыловую камеру оснастили 12-мегапиксельным сенсором (1/2.8 дюйма, 1,25 мкм). Объектив с 5-элементной оптикой получил апертуру f/2.2 и фазовый автофокус (0,3 с). Максимальное разрешение снимков при соотношении сторон 4:3 составляет 4096х3072 точек (12 МП). Этот фото-модуль дополнили 2-тональной светодиодной вспышкой.

Тыловая и фронтальные камеры умеют записывать видео в качестве Full HD (1920x1080 точек) с частотой кадров 30 fps. Контент сохраняется в файлах-контейнерах 3GP (AVC — видео, AAC — звук). Помимо обычной, доступна замедленная (480р) и интервальная (720р) съемка ("Гиперлапс"), при этом, в последнем случае можно выбрать задержку между кадрами 0,5; 1 или 2 секунды.

В приложении «Камера», помимо прочих, предусмотрены также режимы «Панорама», «Длинная выдержка» и «Вечеринка» (коллаж из четырех последовательно сделанных снимков). Значки в верхней части видоискателя предназначены для вызова страницы фильтров, выбора режима вспышки, а также активации «ночной» опции и HDR (в том числе состояния Auto).

Для фронтального дуэта камер эти опции недоступны, зато появляется возможность автоматически или вручную переключаться на широкоугольный режим съемки. Здесь же в наличии оказываются две ручных регулировки «улучшайзера» для селфи.

В настройках можно выбрать не только размер фото и качество видео, но и включить стабилизацию изображения (EIS), а также определиться с функцией качельки регулировки громкости, которую предлагается использовать на альтернативной основе для цифрового зума или спуска затвора.

После активации соответствующей опции, проведя пальцем от правого (или левого) края экрана к центру, легко подстроить интерфейс приложения под управление одной рукой. Сделано это довольно оригинально, а главное — действительно удобно.

На ночных съемках тыловая камера «отстрелялась» для бюджетного аппарата вполне достойно. К «цветочным» портретам, сделанных солнечным днем, особых претензий также нет. Что же касается групповых селфи, то использование широкоугольной оптики проявляется на них в эффекте «рыбьего глаза». Примеры фото с тыловой камеры можно посмотреть здесь.

Обзор Alcatel 5: звук

"Мультимедийный" динамик на торце корпуса звучит довольно громко, однако какими-либо специфичными «музыкальными» талантами смартфон обделен. По крайней мере, ничего не говорится даже о наличии усилителя Awinic AW8737, как, например, в Alcatel 3. В Alcatel 5 нет даже фирменного аудиоплеера, поэтому на первых порах приходится использовать приложение «Play Музыку», которое, к счастью, умеет воспроизводить треки, созданные кодеками для сжатия аудиоданных без потери качества (например, FLAC). Записи приложения «Диктофон» сохраняются в файлах формата M4A. Встроенный FM-тюнер с RDS для своей работы требует подключения проводной гарнитуры, причем запись с эфира в нем не предусмотрена.

Обзор Alcatel 5: начинка, производительность

В качестве мобильной платформы для Alcatel 5 выбрали не самый свежий мобильный чипсет Mediatek MT6750, предназначенный для смартфонов бюджетного класса. Процессор с двумя квартетами ядер ARM Cortex-A53 (4х1,5 ГГц + 4х1,0 ГГц) дополнен графическим ускорителем с двумя исполнительными блоками ARM Mali-T860 MP2 (OpenGL ES 3.1, OpenCL 1.2 и DirectX 11.1). Микросхема включает в себя модем (4G LTE Cat.6), а также работает с дисплеями разрешением до 1280x720 точек и 16-мегапиксельными камерами. На кристалле реализована технология быстрой зарядки Pump Express 2.0. Базовая конфигурация Alcatel 5 дополнена 3 ГБ оперативной памяти.

Тестирование Alcatel 5. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Alcatel 5. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Alcatel 5. Результаты в бенчмарке 3DMark

В новом смартфоне установлено 32 ГБ встроенной памяти, при этом, увеличить размер этого хранилища можно установкой карты памяти microSD/HC емкостью до 32 ГБ. В свою очередь, поддержка технологии USB-OTG дает возможность подключения обычных флешек.

Два модуля идентификации абонента формата nanoSIM (4FF), работающие с одним радиомодулем, обеспечивают режим DSDS (Dual SIM Dual Standby). При этом, в сети 4G LTE-модем (Cat. 4, до 150 Мбит/с), помимо прочих, поддерживаются «российские» диапазоны частот LTE-FDD: b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). Среди других беспроводных коммуникаций у новинки в наличии Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц).

Для определения местоположения и навигации используются спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС, что подтверждают показания тестовой программы GPS Test. Для ориентации по Wi-Fi и сотовым сетям оговорена также поддержка технологии A-GPS.

Обзор Alcatel 5: автономность

Емкость несъемного аккумулятора у Alcatel 5 составляет 3 000 мА*ч, при этом, в комплекте со смартфоном идет 10-ваттный адаптер (5 В/2 А). Таким образом, даже чисто теоретически, разряженную батарею удастся наполнить не менее, чем за полтора часа. На практике же этот процесс длится чуть более двух часов (2 часа 12 минут — официальные данные). Так что быстрая зарядка для Alcatel 5 совсем не помешала бы.

Рейтинг автономности смартфона приложение AnTuTu Tester оценило в 4 826 баллов. По заверению производителя, в зависимости от типа сотовой сети, при полностью заполненной батарее можно находиться в режиме ожидания 420 (4G), 450 (3G) или 470 (2G) часов. Кроме того, накопленного заряда хватит на 12 (4G), 18 (3G) или 30 (2G) часов разговоров, соответственно. При этом, тестовый набор видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD-качестве на полной яркости крутился непрерывно в течение примерно 7,5 часов.

В настройках «Управление ресурсами» предлагается определиться с актуальным режимом энергосбережения — интеллектуальным, стандартным или суперэкономным. В разделе «Батарея», помимо опции «Фоновое энергосбережение», можно также включить опцию «Энергосбережение». Ее автоматическое включение срабатывает при уровне заряда батареи 5% или 15%.

Обзор Alcatel 5: особенности программного обеспечения

Новый смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.0 (Nougat) c фирменными дополнениями.

В настройках главного экрана предлагается определиться с размером иконок и текста, а также выбрать подходящую сетку для размещения значков.

В общих настройках выбирается вид главного экрана — стандартный, с отдельным меню приложений, и без такового, а также упрощенный. В последнем случае, на дисплее по умолчанию используется минимальное количество крупных значков (ярлыков приложений).

Для облегчения управления одной рукой можно уменьшить реальный размер рабочего экрана, учитывая при этом, в какой ладони лежит аппарат (левой или правой). Помимо, прямо скажем, немногочисленных жестов, комфортно управляться со смартфоном помогает также активация опции Joy Touch (полупрозрачное колечко выбранного цвета), где объединяются несколько функций (количество их задается), позволяющих более удобно и быстро работать с Alcatel 5. Например, сделать скриншот, вызвать калькулятор, включить фонарик, поделить экран между приложениями и т.п.

Для разблокировки устройства предназначен, в частности, дактилоскопический сканер, для которого регистрируется до пяти отпечатков пальцев. Кроме того, с помощью тапов по его емкостной площадке удобно, например, возвращаться на главный экран, принимать вызовы, а также инициализировать съемку фото или запись видео. А вот активация опции «быстрого доступа» позволяет выполнять ряд действий прямо с заблокированного экрана, в том числе и запуск выбранного приложения.

Помимо дактилоскопического сканера для биометрической разблокировки смартфона удобно использовать распознавание лица с помощью фронтального фото-модуля.

Еще до записи скринкаста в формате MP4 следует определиться с качеством видео (480р, 640р, 720р), одновременной регистрацией звука, таймером и быстрым запуском.

Обзор Alcatel 5: покупка, выводы

Нешаблонный дизайн корпуса Alcatel 5 сразу привлекает к себе внимание. «Металлический» экстерьер аппарата, в который свой посильный вклад внес и разъем USB Type-C, получился с претензией на флагманский. К тому же, в бюджетной начинке устройства стоит отметить «высокий» экран с тонкими рамками, дуэт фронтальных камер со вспышкой и широкоугольной оптикой, возможность биометрической разблокировки (отпечатки пальцев, распознавание лица), а также опции для управления одной рукой (в том числе и камерами).

Получивший не самую свежую версию Android (Nougat), бюджетный Alcatel 5, уже по определению, не отличается высокой производительностью. Кроме того, положительных эмоций не вызывает альтернативная установка nanoSIM или карты памяти microSD. К более серьезным недочетам следует отнести отсутствие поддержки интерфейса NFC и второго диапазона Wi-Fi (5 ГГц).

На момент тестирования, в крупных розничных сетях за Alcatel 5 просили 12 990 рублей. При этом, такие его «одноклассники», как, например, Meizu M6s и Xiaomi Redmi 5, в такой же конфигурации (3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти) обошлись бы в 13 990 и 10 990 рублей, соответственно. Кстати, обе эти модели с 5,7-дюймовыми экранами и разрешением (1440х720 точек), при отсутствии NFC, так же довольствуются Android Nougat. Разницу в цене между Alcatel 5 и Xiaomi Redmi 5, даже учитывая чуть увеличенную емкость у аккумулятора последней (3 000 мА*ч против 3 300 мА*ч), можно списать на «флагманский» дуэт фронтальных камер со вспышкой и широкоугольной оптикой. В свою очередь, сравнительно дорогую покупку Meizu M6s легко оправдать более мощным процессором, а также поддержкой быстрой зарядки и второго диапазона Wi-Fi (5 ГГц).

Итоги обзора смартфона Alcatel 5 Плюсы:

Нешаблонный дизайн «Высокий» экран с тонкими рамками Дуэт фронтальных камер со вспышкой и широкоугольной оптикой Биометрическая разблокировка Опции для управления одной рукой

Минусы:

Невысокая производительность Не самая свежая версия ОС Android Альтернативная установка nanoSIM или карты памяти microSD Нет интерфейса NFC и второго диапазона Wi-Fi (5 ГГц)