6 райских аксессуаров от новой компании ADAM elements

6 райских аксессуаров от новой компании ADAM elementsЗнаете, сколько времени нужно потратить, чтобы найти стоящий аксессуар на просторах Интернета? Уйму. Это реально может растянуться на несколько часов.

Поэтому, встречая очередную подборку, я вздыхаю с облегчением — кто-то уже поработал за меня и отобрал самые сливки. Остаётся только прочитать и ткнуть пальцем.

На этот раз мы поработали за вас. И хотим познакомить вас с нашей находкой: тайваньской компанией ADAM elements. Они только начали завоёвывать наш рынок, но уже сегодня вы можете приобрести аксессуары на сайте adamelements.ru и iCases.ru.

К нам в редакцию попали шесть новинок. Признаться, сразу был настроен скептически. Но мне хватило пары минут, чтобы понять — аксессуары просто БОМБА. И вот почему:

Приоритет для ADAM elements — удобство использования. Продумано всё, от размеров до механизмов складывания.

Вся продукция сертифицирована и лицензирована компанией Apple

У них есть официальное представительство в России

Все аксессуары реально красивые. Нестыдно носить с техникой Apple.

Впрочем, смотрите сами. Вот, что нам прислали:

Автомобильная быстрая зарядка с USB Type-C Автомобильные зарядки успели заработать себе репутацию крайне ненадёжного устройства. Они постоянно портят смартфоны или аккумуляторы автомобиля. Меня все эти проблемы обошли, но все мои зарядки от прикуривателя работали на черепашьих скоростях.

Зарядка ADAM elements CASA C03 — устройство другого класса. В неё встроен специальный чип, который защищает от скачков напряжения и останавливает питание при полной батарее. Мало того, он распознает тип устройства и подает нужную силу тока, так что от любого порта можно заряжать хоть смартфон, хоть планшет.

Цифра «3» в названии стоит не просто так — АЗУ оснащено тремя портами сразу: USB Type-c, обычным USB и USB с поддержкой быстрой зарядки. Цифры следующие:

1 x USB (5 В / 3 А)

1 x USB QC (3.6-6.5 В / 3 A, 6.5-9 В / 2 A, 9-12 В / 1.5 A)

1 x USB Type-C (5 В / 3 A)

От таких портов можно зарядить даже Macbook 12”. Причём одновременно с двумя другими устройствами. Сам зарядник сделан из крутых и дорогих материалов. Они даже над дизайном контактной площадки заморочились.

Кому брать: всем автомобилистам

Двойная флешка для iPhone iKlips DUO+ на 64Gb

Замечали, как быстро заканчивается память в телефоне во время отпуска? Ты фоткаешь с уверенностью, что точно пересмотришь всё дома. То, что это никто не увидит — отдельный разговор.

Всё же, главное наделать фотографий, а разобраться можно потом. Только такими темпами забивается память даже самого ёмкого смартфона.

Проблему решают дополнительные флешки. Это единственный способ увеличить физическое хранилище iPhone без его вскрытия.

К нам попала флешка от ADAM elements на 64GB, хотя ещё есть версии на 32GB и 128GB. Выглядит реально круто, яркий металлический брусочек. Это особый цинко-алюминиевый сплав, очень лёгкий и износостойкий. В комплекте чехол из плотной кожи и кольцо на связку ключей.

На одном конце флешки находится Lightning-порт, а на другом — USB 3.1. Она прямо из коробки поддерживает exFAT, то есть никаких танцев с форматированием не нужно, файлы тяжелее 4GB запишутся без проблем. Причём флешка передаёт данные по Lightning со скоростью 25 Мбит/c.

Также сюда можно сливать текущие фотографии, а затем, при удобном случае, перекинуть их на любой ПК. Управление осуществляется с помощью фирменного приложения iKlips4.0. Бесплатного, разумеется.

Кому брать: тем, кто едет в отпуск

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Шикарная USB Type-C флешка

Бывает, что нужна просто флешка под новый MacBook. У ADAM elements есть и такие. Например, ROMA на 64GB. Очень красивый аксессуар, металл и кожа.

Флешка может похвастаться двумя разъёмами сзади: USB Type-C и USB 3.1. Пригодится, когда захотите подключиться не только к современным ультрабукам, но и к обычному ПК. Файлы будут заливаться на скоростях до 130 Мбит/с. Работает через то же приложение iKlips4.0.

Кому брать: тем, кто растерял все флешки

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Неубиваемый кабель PeAk II Lightning

Что там дальше в must-have списке? Кабель Lightning—USB? Ставьте галочку, ADAM elements делают крутые провода с сертификацией MFI.

По традиции, кабели PeAk II выпускают в тех же цветах, что и iPhone. Но ADAM elements не забыли и владельцев продуктовой линейки RED. Специально для них есть ярко-красный провод.

Кабели PeAk II не рвутся и не перетираются. Провода из этой серии запрятаны в толстую нейлоновую оплётку с кевларовыми нитями. А корпусы коннекторов отделаны алюминием. Apple, нельзя было сразу такие делать?

В продаже есть кабели на 20, 120, 200 и 300 см.

Кому брать: тем, кто перетёр все провода

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Адаптер CASA Hub A01, который вернёт все разъёмы

Пока мир окончательно не перешёл на USB Type-C — будут выходить всё новые адаптеры с кучей недостающих разъёмов. Свои решения предлагают большинство производителей аксессуаров. И ADAM elements не отстают.

Их хаб, CASA Hub A01, подключается к MacBook через один Type-C разъём с помощью короткого гибкого провода. Этот разъём расширяется до шести портов:

2 х USB 3.1 Type-A USB 3.1 Type-C HDMI

RJ45 (Ethernet)

слот для карт памяти (совместим с SD/SDHC/SDXC)

Адаптер выдержит даже несколько одновременно подключенных устройств.

Кому брать: тем, кто скучает по HDMI в MacBook

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Хаб с самым необходимым, CASA Hub eC301

У ADAM elements есть и упрощённый вариант предыдущего хаба. Согласитесь, не каждому нужен HDMI или картридер. Специально для таких людей, компания выпустила адаптер с тремя разъёмами:

2 х USB 3.1 Type-A RJ45 (Ethernet)

Тут самый минимум, старые флешки вставить, да интернет завести. Хаб присоединяется к ноутбуку посредством гибкого провода, который короче, чем предыдущий.

Кому брать: тем, кто скучает по другим разъёмам в MacBook

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Где всё это купить?

Конечно, у официального представителя, adamelements.ru, к тому же нашим читателям ребята обещали бесплатную доставку.

У них целые полки аксессуаров к технике. Есть ещё несколько адаптеров, переходников, картридеров, кабелей и флешек. Там большой ассортимент, но неизменно одно: все устройства обалденно выглядят. При этом они остаются надёжными и функциональными.

Если вы из Москвы, то у вас есть уникальная возможность заказать продукцию ADAM elements на сайте iCases.ru и получить скидку 7% по промокоду ADAM2018. Также вы можете приехать и увидеть аксессуары вживую в магазине, который находится около м. Таганская: Нижняя Радищевская 10 стр. 1 Хватит собирать ноунеймы в Лоукостере. Пора обзаводиться качественными вещами.