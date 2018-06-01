ARM раскрыла будущее мобильных процессоров

Компания ARM (принадлежит японской SoftBank), чьи разработки лежат в основе большинства современных смартфонных процессоров, представила новинку. Чип Cortex-A76 позволит создать не только смартфоны, мощные как ноутбуки, но и ноутбуки, не уступающие по автономности мобильникам.

A76 был спроектирован с нуля, в результате чего устранили «узкие места», унаследованные от прежних версий микроархитектуры. Чип стал первым кардинальным обновлением высокопроизводительной архитектуры ARM за два года. На этом дизайне, пишет AnandTech, будут основаны еще как минимум два поколения процессоров.

В ARM называют Cortex-A76 процессором «ноутбучного класса» с энергоэффективностью мобильного чипа. Разработчики всячески подчеркивают «компьютерный» уровень производительности новинки, явно рассчитывая, что она найдет место в будущих устройствах класса «всегда подключенный ПК». Такие гаджеты на Windows 10 с процессорами Qualcomm (Asus NovaGo, аналогичные бюджетные ноутбуки от Lenovo и HP) в этом году постепенно начали появляться на рынке.

Вот какие утверждения делают в ARM относительно производительности и энергоэффективности процессора с архитектурой Cortex-A76 с частотой 3 ГГц, произведенного по 7-нм техпроцессу. Общая производительность должна вырасти (по сравнению с 10-нм 2,8-ГГц Cortex-A75 — на такой архитектуре основаны высокопроизводительные ядра новейшего Qualcomm Snapdragon 845) на 35%, энергоэффективность — на 40%, а скорость вычислений в алгоритмах машинного обучения — сразу в 4 раза.

Стартовало производство процессоров для iPhone следующего поколения_https:// hitech.vesti.ru /article/846863/_https://cdn-st2.rtr-vesti.ru/vh/pictures/xw/161/973/7.jpg Также была анонсирована новая версия графического ядра ARM — Mali-G76. Оно, в частности, поддерживает воспроизведение видео в формате UltraHD 8K, а производительность в играх по сравнению с Mali-G72 вырастет на 50%.

По информации AnandTech, некоторые партнеры ARM уже тестируют реальные процессоры с архитектурой Cortex-A76. Издание намекает, что первым продуктом на A76 станет следующий флагманский процессор HiSilicon Kirin компании Huawei — вероятно, смартфон на нем компания выпустит в продажу ближайшей осенью.