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Новый геймерский монитор от Asus выдает кадровую частоту в 240 Гц
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Новый геймерский монитор от Asus выдает кадровую частоту в 240 Гц 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Компания Asus представила очередную новинку под своим геймерским брендом Republic of Gamers — игровой монитор Strix XG248Q. Модель получила 24-дюймовую TN-панель разрешением Full HD 1920х1080 точек. Самое интересное здесь — это практически рекордная частота смены кадров — 240 Гц.
Время отклика составляет всего 1 мс. Для подключения источников сигнала предусмотрены пара портов HDMI 2.0, по одному DisplayPort и HDMI 1.4, а также два USB 3.0. Имеется поддержка технологии синхронизации частоты видеокарты и монитора FreeSync, а также технологий Aura Sync, Low Motion Blur и Flicker-Free. Предусмотрены и заводские предустановки для разных игровых жанров.
Источник: Asus
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