Частота обновления экрана ноутбука Asus ROG GL504 равна 144 Гц

Под маркой Asus совсем скоро будет анонсирован новый игровой ноутбук ROG GL504, уже замеченный в некоторых сетях распространения с пометкой «предварительный заказ». Будучи геймерским, он наделен весьма хорошей начинкой, в частности, экраном с очень тонкими рамками и частотой обновления 144 Гц.

Ноутбук Asus ROG GL504 может похвастаться сравнительно тонким для своего класса корпусом, до 32 Гб оперативной памяти и экраном IPS Full HD с диагональю 15,6 дюйма. В основе мобильного ПК лежат центральный процессор вплоть до Intel Core i7-8750H восьмого поколения Kaby Lake-H и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 или 1070 на выбор.