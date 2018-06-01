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Частота обновления экрана ноутбука Asus ROG GL504 равна 144 Гц
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Частота обновления экрана ноутбука Asus ROG GL504 равна 144 Гц 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
Под маркой Asus совсем скоро будет анонсирован новый игровой ноутбук ROG GL504, уже замеченный в некоторых сетях распространения с пометкой «предварительный заказ». Будучи геймерским, он наделен весьма хорошей начинкой, в частности, экраном с очень тонкими рамками и частотой обновления 144 Гц.
Ноутбук Asus ROG GL504 может похвастаться сравнительно тонким для своего класса корпусом, до 32 Гб оперативной памяти и экраном IPS Full HD с диагональю 15,6 дюйма. В основе мобильного ПК лежат центральный процессор вплоть до Intel Core i7-8750H восьмого поколения Kaby Lake-H и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 или 1070 на выбор.
Дисковая подсистема здесь — это по умолчанию SSD-накопитель до 512 гигабайтов в формате М.2, к которому можно докупить еще и обычный жесткий диск на 2,5 дюйма объемом до 1 терабайта. В будущем ноутбук получит опцию в виде экрана Ultra HD или 4К. Новый Asus ROG GL504 весит 2,4 кг при толщине 26 миллиметров, и по его торцам размещены три порта USB 3.0, один USB-C, сетевая карта и выходы miniDP 1.2 и HDMI 2.0. Стоимость ноутбука, к сожалению, не сообщается, но у него точно будет ОС Windows 10 от Microsoft, слот SD, веб-камера 1 Мп и клавиатура с настраиваемой подсветкой. Релиз ноутбука ожидается до конца этого месяца.
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