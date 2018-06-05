Asus презентовала геймерский смартфон

Asus представила первый смартфон под брендом Republic of Gamers (ROG) — ROG Phone. Устройство получило 6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2 160 на 1 080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Смартфон оснащен топовым чипсетом Snapdragon 845 с увеличенной максимальной частотой — с 2,8 ГГц до 2,96 ГГц. Объем ОЗУ составляет восемь гигабайтов, а флеш-памяти — либо 128 ГБ, либо 512 ГБ.

ROG Phone получил двойную основную камеру с модулями 12 Мп и 8 Мп, а также 8-мегапиксельную фронтальную камеру. В числе прочих характеристик — фронтальные стереодинамики, поддержка NFC, наличие 3,5-миллиметрового разъема для наушников. Емкость аккумулятора составляет 4 000 мАч. Размеры ROG Phone следующие: 158,8 x 76,2 x 8,6 миллиметров; вес составляет 200 граммов. Устройство также получило три порта USB Type-C: один — на нижнем, другие два — на левом торце. Asus отметила, помимо прочего, что для смартфона доступен высокопроизводительный режим X Mode.

Два дополнительных порта USB Type-C нужны ROG Phone для подключения дополнительных аксессуаров. Среди последних — съемный кулер AeroActive Cooler, контроллер WiGid Dock, поддерживающий стандарт WiGig, док-станция Mobile Desktop Dock для подключения устройства к монитору и аксессуар TwinView Dock, включающий, в частности, такой же экран, как у смартфона, и аккумулятор емкостью 6 000 мАч.

Asus пока не назвала цену ни на ROG Phone, ни на аксессуары для него. Ожидается, что смартфон поступит в продажу в третьем квартале текущего года.