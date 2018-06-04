Ещё
ASUS представила игровой смартфон ROG Phone
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ASUS представила игровой смартфон ROG Phone 

Ferra.ru 5 часов назад
Фото: iguides.ru
Компания ASUS пополнила свою линейку игровой продукции ROG (Republic of Gamers) новым классом устройств — смартфоном под названием ASUS ROG Phone. Это мощная модель с дополнительными аксессуарами для удобных игр на ходу.
Смартфон оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), поддержкой HDR, частотой обновления 90 Гц и временем отклика в 1 мс. Камеры в смартфоне ROG такие же, как в ZenFone 5Z — двойная основная на 12+8 Мп и 8-мегапиксельная фронтальная. Также есть фронтальные стереодинамики.
Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 845 с разгоном со стандартных 6.8 до 2,93 ГГц, 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флешш— памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.
Размеры составляют 158,8 х 76,2 х 8,6 мм, а вес — 200 граммов. На левой грани предусмотрен двойной порт USB Type-C для подключения аксессуаров, также есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём на нижней грани. Из игровых аксессуаров предлагаются док-станция для дополнительного охлаждения, док-геймпад с поддержкой Wi-Fi (802.11 ad) и трансляцией на экран телевизора, а также док со вторым дисплеем, на который можно выводить карту в PUBG или игровые чаты.
Новость дорабатывается.
Ferra.ru: последние новости
Суд признал Apple Watch смартфоном и оштрафовал водителя Премиальный Xiaomi Mi 8 Explorer Edition получил сканер отпечатков пальцев прямо в экране Рекордно безрамочный смартфон Lenovo показался на рендерах
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина закрыла Азовское море172
Путин провел масштабные увольнения силовиков171
Киев выразил России протест84
Российский миллиардер засудит Британию38
Путин подписал ответ США344
Видео
01:27
Самолет сбил с ног британского туриста
В мире
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
01:01
Украина закрыла Азовское море
Войска Армия
02:52
В Сети высмеяли «последнее прощай» Порошенко
В мире Украина
01:04
Путин провел масштабные увольнения силовиков
Политика Криминал
00:40
За шпионаж в РФ украинца посадили на 12 лет
Происшествия
04:35
Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном
Общество
01:39
Бабченко выставил счет за интервью
Общество
01:35
Лайнер сбил туриста с ног воздухом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение