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Защитное стекло iPhone SE 2 подвердило дизайн смартфона
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Защитное стекло iPhone SE 2 подвердило дизайн смартфона 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Защитное стекло iPhone SE 2 подвердило дизайн смартфонаИнсайдеры не унимаются и продолжают публиковать в сети все новые и новые фотографии, связанные с iPhone SE 2.
Очередная утечка, автором которой стал инсайдер Сони Диксон, демонстрирует, какие может быть дисплей обновленного «бюджетника».
iPhone SE 2 (left) iPhone X (right) screen protectors. SE appears to share the design, however smaller notch. pic.twitter.com/PCJaPkgAOR
— Sonny Dickson (@SonnyDickson) 1 июня 2018 г.
На снимке показаны два защитных стекла. Первое принадлежит iPhone X, а второе якобы имеет прямое отношение к iPhone SE 2. По заверению автора, iPhone SE 2 получит характерный вырез, присущий iPhone X.
Но, в отличие от «десятки», о будет выполнен значительно аккуратнее. Его ширина составит 1,87 сантиметров, что почти в два раза меньше iPhone X.
По сообщению близких к Apple источников, еще несколько месяцев назад дизайн iPhone SE 2 так и не был утвержден. В релиз смартфона на WWDC 2018 верится с трудом.
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