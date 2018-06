Защитное стекло iPhone SE 2 подвердило дизайн смартфона

Защитное стекло iPhone SE 2 подвердило дизайн смартфонаИнсайдеры не унимаются и продолжают публиковать в сети все новые и новые фотографии, связанные с iPhone SE 2.

Очередная утечка, автором которой стал инсайдер Сони Диксон, демонстрирует, какие может быть дисплей обновленного «бюджетника».

iPhone SE 2 (left) iPhone X (right) screen protectors. SE appears to share the design, however smaller notch. pic.twitter.com/PCJaPkgAOR

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) 1 июня 2018 г.

На снимке показаны два защитных стекла. Первое принадлежит iPhone X, а второе якобы имеет прямое отношение к iPhone SE 2. По заверению автора, iPhone SE 2 получит характерный вырез, присущий iPhone X.

Но, в отличие от «десятки», о будет выполнен значительно аккуратнее. Его ширина составит 1,87 сантиметров, что почти в два раза меньше iPhone X.