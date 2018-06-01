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Российские разработчики создают ОС для защиты от внешних воздействий
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Российские разработчики создают ОС для защиты от внешних воздействий 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Depositphotos / stokkete
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Российские разработчики создают операционную систему (ОС) к своим процессорам для обеспечения защиты от внешних воздействий, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент некоммерческого партнерства «Руссофт », руководитель рабочей группы SafeNet Валентин Макаров.
По его словам, один из главных проектов SafeNet — построение «доверенной среды», в которой функция безопасности интегрирована в кибер-физическую систему управления критическими процессами.
Как рассказал Макаров, в 2016-2017 годах на базе Ассоциации Tizen (создает и продвигает ПО на базе одноименной операционной системы) сформировался консорциум компаний во главе с "Лабораторией Касперского", который работает над созданием «доверенной среды» на уровне процессора. В консорциум также входят компания «Элвис Неотек», компания МЦСТ с процессорами «Эльбрус» и "Байкал Электроникс" с процессорами «Байкал».
"То есть мы можем взять архитектуру ARM-овского процессора, в которой сами разрабатываем ПО для так называемой TrustZone, которая отвечает за запуск работы процессора и контроль его функционирования. Сейчас в существующих процессорах эта зона заливается софтом американских производителей, которые имеют возможность дистанционного доступа к работе процессора. На базе процессора компании «Элвис Неотек» участники консорциума разрабатывают ОС для ее управления, а также гипервизор для контроля за функционированием процессора. И таким образом они могут обеспечить защищенность процессора от любых внешних воздействий", — сказал Макаров.
"В настоящее время консорциум занимается разработкой прототипа, я надеюсь, что он сделает его в течение полгода, чтобы через год иметь серию процессоров", — добавил он.
Руководитель рабочей группы SafeNet отметил, что пока российские процессоры стоят дороже, чем зарубежные, и в большинстве случаев уступают им по характеристикам. «Это связано с более поздним выходом на рынок и с недостатком инвестиций. Но также цена определяется незначительным объемом производства. Если за счет использования в „доверенной среде“ мы сможем увеличить объемы их продаж, то с точки зрения техники и экономики очень быстро наши процессоры станут более конкурентоспособными», — полагает он.
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