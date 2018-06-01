Ещё
Пользователи IPhone Х пожаловались на боль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пользователи IPhone Х пожаловались на боль 

360tv.ru
Фото: 360tv.ru
Автор блога на YouTube Wilsacom пожаловался своим подписчикам на появившуюся у него боль в большом пальце правой руки. Как уверен видеоблогер, все это связано с продолжительным использованием IPhone Х.
Wilsacom считает, что так называемый «тоннельный синдром» или, как официального его называют в Америке, «большой палец Blackberry» появился у него от неудобного интерфейса гаджета. До этого, утверждает Wilsacom, он пользовался продуктами Apple в течение 10 лет и таких проблем не возникало.
За счет того, что у него соотношение сторон экрана 19,5:9 приходится все время тянуться к сенсорной кнопке, чтобы попасть на главный экран. Видеоблогер уверен, что в этом и кроется причина его «болезни».
В 2010 году в СМИ распространилась новость о том, что служащая банка из американского города Филадельфии попала под нож хирурга из-за слишком активного использования IPhone. Она предпочитала общаться по аппарату с помощью смс-сообщений по 12 часов в сутки. В результате фанатка устройств от Стива Джобса поступила в больницу с диагнозом «большой палец Blackberry». Раньше с подобными симптомами обращались владельцы только этих устройств. Пациентка жаловалась на воспаление, потерю чувствительности и жжение в большом пальце. Травма от пользования iPhone оказалась настолько сильной, что пациентке пришлось удалить сухожилия. Восстановление после операции заняло два месяца.
Подписчики приняли заявление Wilsacom с юмором.
You Tube
Среди подписчиков есть те, кто очень доволен новинкой.
You Tube
Также отписались те, кто полностью разделяет мнение видеоблогера и тоже страдает от болевых ощущений.
You Tube
You Tube
Но большинство посмеялись над «проблемами» Wilsacom. Некоторые подошли к вопросу со всей серьезностью и предложили целую программу для реабилитации больной части тела.
You Tube
Кто-то нашел самый простой выход для решения всех проблем страдальца: просто отдать свой телефон тем, кому он нужнее.
You Tube
You Tube
…или заменить IPhone на кнопочную Nokia.
You Tube
Философ с никнеймом «Почка Валеры» просто посетовал на низкую сущность проблемы.
You Tube
Sanz top нашел плюс в болевых ощущениях. По его мнению, это связано с развитием мускулатуры.
You Tube
360tv.ru: последние новости
Компания Xiaomi представила клон iPhone X Samsung Galaxy S8 резко подешевел после выхода нового флагмана Компания Huawei открыла предзаказ на флагман Honor 10 в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко исключил возможность капитуляции28
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом734
Михалков высказался о поразивших россиян доходах631
Ким Чен Ын предложил Путину встретиться25
На Западе допустили вину Киева в крушении MH17779
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
07:10
Ставки по ипотеке стали еще ниже
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение