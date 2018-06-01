Пользователи IPhone Х пожаловались на боль 

Автор блога на YouTube Wilsacom пожаловался своим подписчикам на появившуюся у него боль в большом пальце правой руки. Как уверен видеоблогер, все это связано с продолжительным использованием IPhone Х.
Wilsacom считает, что так называемый «тоннельный синдром» или, как официального его называют в Америке, «большой палец Blackberry» появился у него от неудобного интерфейса гаджета. До этого, утверждает Wilsacom, он пользовался продуктами Apple в течение 10 лет и таких проблем не возникало.
За счет того, что у него соотношение сторон экрана 19,5:9 приходится все время тянуться к сенсорной кнопке, чтобы попасть на главный экран. Видеоблогер уверен, что в этом и кроется причина его «болезни».
В 2010 году в СМИ распространилась новость о том, что служащая банка из американского города Филадельфии попала под нож хирурга из-за слишком активного использования IPhone. Она предпочитала общаться по аппарату с помощью смс-сообщений по 12 часов в сутки. В результате фанатка устройств от Стива Джобса поступила в больницу с диагнозом «большой палец Blackberry». Раньше с подобными симптомами обращались владельцы только этих устройств. Пациентка жаловалась на воспаление, потерю чувствительности и жжение в большом пальце. Травма от пользования iPhone оказалась настолько сильной, что пациентке пришлось удалить сухожилия. Восстановление после операции заняло два месяца.
Подписчики приняли заявление Wilsacom с юмором.
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Среди подписчиков есть те, кто очень доволен новинкой.
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Также отписались те, кто полностью разделяет мнение видеоблогера и тоже страдает от болевых ощущений.
You Tube
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Но большинство посмеялись над «проблемами» Wilsacom. Некоторые подошли к вопросу со всей серьезностью и предложили целую программу для реабилитации больной части тела.
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Кто-то нашел самый простой выход для решения всех проблем страдальца: просто отдать свой телефон тем, кому он нужнее.
You Tube
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…или заменить IPhone на кнопочную Nokia.
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Философ с никнеймом «Почка Валеры» просто посетовал на низкую сущность проблемы.
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Sanz top нашел плюс в болевых ощущениях. По его мнению, это связано с развитием мускулатуры.
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