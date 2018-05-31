HP выпустила игровые наушники–кулеры Omen Mindframe

Компания НР решила проблему потеющих ушей под полноразмерными наушниками в жаркое время года. В рамках фестиваля HP Gaming Festival, прошедшего в Пекине, производитель рассказал о выпуске новой модели наушников Omen Mindframe, наделенной собственным охлаждением.

Наушники для геймеров Omen Mindframe не оснащены вентиляторами, как может показаться. Вместо этого, охлаждение осуществляется посредством термоэлектриков. Управлять новым устройством можно через компьютерное ПО. Так, наушники позволят пользователям получить виртуальный объемный звук 7.1. Модель наделена регулятором громкости, переключателем микрофона со средствами шумоподавления и RGB-подсветкой. Наушники оборудованы выходом USB 2.0 Type-A.

К сожалению, это все подробности, которые имеются о данной модели на сегодняшний день. Компания утверждает, что технология уже запатентована и аналогов ей в ближайшем будущем не предвидится. Приобрести столь необычный аксессуар можно будет к концу 2018 года.