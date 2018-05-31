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AMD раскрыла планы до 2020 года
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AMD раскрыла планы до 2020 года 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Компания AMD рассказала о своих планах на ближайшее будущее. Так, микропроцессор Zen 3 мы увидим примерно через 1,5 года. Как и Zen 2, эта модель будет использовать 7-нм техпроцесс, но будет улучшена (и отмечена 7nm +). Запуск в продажу микропроцессора Zen 2 намечен на начало следующего года. По данным коллег из WCCFTech, AMD уже начала работу и над Zen 5. Дата презентации этого микропоцессора, конечно, не известна, но ясно, что это будет ядро, работающее по техпроцессу 3 нм и производимое в GlobalFoundries. При этом интересно заявление сборщика, сделанное три дня назад. В нем говорится, что чипмейкер не может справиться со всеми заказами AMD на 7-нанометровые CPU. По всей видимости, какая-то их часть или даже все такие микропроцессоры будут собираться на заводах Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, тогда как более современные чипы будут собираться GlobalFoundries в рамках предыдущих договоренностей. О том, где будет собираться и когда появится на прилавках Zen 4, пока неизвестно. Возможно, AMD и вовсе манкирует 5-нанометровой архитектурой.
Кроме того, просочилась информация о 16-ядерном AMD Ryzen, который появится в составе третьего поколения микропроцессоров. Это будет означать поступление в продажу потребительских 32-поточных систем.
Итак, уже в следующем году новая архитектура Zen 2 представит 7-нм технологический процесс, тогда как Intel все еще борется с 10 нм.
Однако Intel так просто вряд ли сдастся: как ожидается, компания будет использовать весь свой потенциал, чтобы попытаться выиграть в этой гонке. Конкуренция между «железными» гигантами очень выгодна для нас, пользователей, да и наблюдать за ними интересно. Какой центральный процессор установлен в Вашем ПК CPU Intel CPU AMD другой я не в курсе Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: AMD представила новые гибридные процессоры Ryzen PRO  Покупаем процессор: рекомендации по выбору CPU Фото: AMD
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