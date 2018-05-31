Как уместить резервную копию любого iPhone в 5 ГБ iCloud

Как уместить резервную копию любого iPhone в 5 ГБ iCloudApple предлагает всем пользователям техники бесплатные 5 ГБ свободного места в iCloud и это во времена, когда объем накопителей iPhone составляет 32/128 ГБ для старых моделей и 64/256 ГБ — для новых.

Уместить бекап iPhone или iPad в бесплатное пространство iCloud можно лишь первые несколько недель после покупки. Потом система сообщит, что резервное копирование приостановлено по причине нехватки места в облаке и предложит оплатить выбранный тариф.

Чтобы не приобретать подписку на iCloud и не отказываться от удобной системы облачных бекапов, можно воспользоваться небольшим трюком.

При создании резервной копии львиную долю места занимает Медиатека. Фото и видео в высоком разрешении часто забивают под завязку и сам iPhone. При этом данные и настройки сотни приложений могут суммарно занимать до одного ГБ. Сами программы не включаются в состав резервных копий.

Как уменьшить размер бекапа

1. Нужно выбрать сторонний облачный сервис для хранения фото и видео. Выгружать контент именно в iCloud нужно далеко не всем. Это не очень удобно, когда к одной учетке привязано несколько устройств, ведь данные смешиваются и создают одну большую кучу.

При этом iCloud не позволяет полноценно работать с фото и видео и назвать его функциональным облаком язык не поворачивается.

Предлагаем создать свое облако или выбрать один из популярных клиентов с большим бесплатным хранилищем.

2. После установки и настройки клиента на iPhone нужно включить автоматическую выгрузку данных в облако. Это умеют все современные облачные приложения.

3. Остается лишь исключить Медиатеку из бекапа iPhone.

Для этого переходим по пути Настройки — Учетная запись — iCloud — Управление хранилищем — Резервные копии, выбираем данное устройство и отключаем переключатель Медиатека.

После обновления статистики увидите размер следующего бекапа.

Так можно запросто поместить резервные копии 5-10 устройств в бесплатные 5 ГБ хранилища iCloud.

⭐ Спасибо re:Store за полезный совет.